°Û¿§¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤¬Áö¤Ã¤¿¡ª¼ÖÆâ¤Ï¡È¹ñÌ±ÅªÄ´Ì£ÎÁ¡É°ì¿§ ¾èµÒ¤â¾è¤»¤¿
ºÇ½é¤ÇºÇ¸å!?
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼Ì£¤Ý¤ó¹æ¡×¤¬±¿Å¾
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤È¥ß¥Ä¥«¥ó¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡ÖÌ£¤Ý¤ó¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â2024Ç¯¤¬60¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ£¤Ý¤ó¡×¤¬60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2024Ç¯11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Î¾¼Ô¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼Ì£¤Ý¤ó¹æ¡ÊT4ÊÔÀ®¡Ë¡×¤¬¿·Âçºå¡ÁÅìµþ´Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤³¤È923·Á¿·´´ÀþÅÅµ¤µ°Æ»Áí¹ç»î¸³¼Ö¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤³¤È¿·´´ÀþÅÅµ¤µ°Æ»Áí¹ç»î¸³¼Ö¤Ï¡¢±Ä¶ÈÏ©Àþ¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÅÅµ¤ÀßÈ÷¤äµ°Æ»ÀßÈ÷¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£10Æü¤Ë1²óÄøÅÙ¤·¤«Áö¹Ô¤»¤º¡¢±¿¹Ô¥À¥¤¥ä¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤Î¥ì¥¢¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JRÅì³¤¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëT4ÊÔÀ®¤Ï2001Ç¯9·î¤«¤é±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£2005Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿JRÀ¾ÆüËÜ½êÂ°¤ÎT5ÊÔÀ®¤È¸ò¸ß¤ËÁö¹Ô¤·¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡ÊÅìµþ¡ÁÇîÂ¿´Ö¡Ë¤Ç¸¡Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤¿¤ÀÏ·µà²½¤Î¤¿¤á¡¢T4ÊÔÀ®¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¡¢T5ÊÔÀ®¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤òÌÜ½è¤Ë°úÂà¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¸¡ºº¶ÈÌ³¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢N700S¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë±Ä¶È¼Ö¸¡Â¬µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂåÂØ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼Ì£¤Ý¤ó¹æ¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¤Î¡ÖÌ£¤Ý¤ó¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»²²Ã¼Ô¤¬Êç½¸¤µ¤ì¡¢ÅöÁª¼Ô¤¬¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÏÈ¯±Ø¤È¤Ê¤ë¿·Âçºå±Ø¤Ç¤Ï½ÐÈ¯¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ï¡ÖÌ£¤Ý¤ó¡×¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×T4ÊÔÀ®¤Ï°úÂà¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢½é¤á¤Æ´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ëÂßÀÚÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£