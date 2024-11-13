¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ë¡×¿Íµ¤ÎÏ»Î¤È²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Î¡ÈÌ¯¤Ê¡É°ìÂÎ´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡Ä¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿ÅÚÉ¶Æþ¤êÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ12Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¿Íµ¤ÎÏ»Î¤È²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Î¡ÈÌ¯¤Ê¡É°ìÂÎ´¶
¡¡½êÂ°¤¹¤ëÉô²°¤ÎYou Tube¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤Î½½Î¾ÎÏ»Î¤¬¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¹µ¤¨¡¢²ÖÆ»¤Î±ü¤Ç¸«¤»¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤Õ¤ì¤ëÀº×û¤Ê´é¤Ä¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤È¤Î¡ÈÌ¯¤Ê¡É°ìÂÎ´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì¤Î½½Î¾½½»ÍËçÌÜ¡¦À¸ÅÄÌÜ¡ÊÆó»Ò»³¡Ë¡£½éÆü¡¢ÆóÆüÌÜ¤ÈÏ¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿»°ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÁ°¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¡£Ëë²¼½½¸ÞËçÌÜ¡¦ËÌÂçÃÏ¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÈËë²¼½½Ï»ËçÌÜ¡¦ÅìÀ¿Îµ¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¤Î¼èÁÈ¤òÁ°¤Ë¡¢²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤Æ²ÖÆ»¤Î±ü¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÉáÃÊ¤Î²¹ÏÂ¤ÊÀ¸ÅÄÌÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¤¹ç¤ß¤Ê¤®¤ëÉ½¾ð¡£Ç÷¤ë¼èÁÈ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿°¤ò³ú¤ßÄù¤á¡¢ÅÚÉ¶ÊýÌÌ¤ò¥°¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¸ÅÄÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£°ìÊý¡¢²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë»É½«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡È¥¥ê¥ê¡É¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥¯¥í´¶¤Ë¡Ö°ìÂÎ´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½½Î¾ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò½ª¤¨¤ÆÆ±¤¸¤¯2Ï¢¾¡¤Î½½Î¾½½»ÍËçÌÜ¡¦²¤¾¡³¤¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤È·ãÆÍ¤·¤¿À¸ÅÄÌÜ¤Ï¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤âº£¾ì½ê½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë