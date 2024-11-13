・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．１２ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６０６．３ドル（－１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０６８．６セント（＋１４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５２．２５セント（－１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２８．５０セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００３．５０セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２７９．３９（＋０．４７）

出所：MINKABU PRESS