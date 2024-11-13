１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．１２ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６０６．３ドル（－１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６８．６セント（＋１４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５２．２５セント（－１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．５０セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００３．５０セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．３９（＋０．４７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．１２ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６０６．３ドル（－１１．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６８．６セント（＋１４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５２．２５セント（－１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．５０セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００３．５０セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．３９（＋０．４７）
出所：MINKABU PRESS