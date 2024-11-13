ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡¡2Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î±É´§¡Ä¥¤¥Á¥í¡¼¤ÈÊÂ¤ÓÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿
54ËÜÎÝÂÇ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡Äº£¸å¤Ï¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å
¡¡ÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÉôÌç¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ï³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡£ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Î¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼õ¾Þ¡£º£µ¨¤Ï54ËÜÎÝÂÇ¡¢130ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°2´§¤Ëµ±¤¡¢59ÅðÎÝ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï2001Ç¯¡¢2007Ç¯¡¢2009Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÇÂ¿¤Î²ó¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡È¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¡É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡¢¥ª¡¼¥ëMLB¤¬È¯É½Í½Äê¡£21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¤ÏMVP¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÂçÃ«¤¬¼õ¾ÞÇ»¸ü¤Ç¡¢MVP¼õ¾Þ¤Ê¤é»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆMLB»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤âºÇ½ª¸õÊä¤Î5¿Í¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥á¥ê¥ë³°Ìî¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£¥ê¡¼¥°¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¤ÏOPS1°Ì¡Ê.848¡Ë¤ÎÎëÌÚ¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë