1Æü30²ó¥¨¥´¥µ¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ä¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Ï¹¥°ÕÅª¡¢¡ÈÇðÌÚ¡É¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°¸ý¤¬Â¿¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¨¥´¥µ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡ÖÃÏÍë¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÊÅê¹Æ¡Ë¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSNS¤ÎÈðëîÃæ½ý¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò1¤Ä¤â¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Á¤ã¤¦¡£1Æü¤Ë30²ó¤¯¤é¤¤¥¨¥´¥µ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¨¥´¥µ¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¡ÈÇðÌÚ¡É¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë°¸ý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¿¤À¡¢¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¡¢ÀÎ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¸«¤¿¤éÏ·¤±¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃÏÍë¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÊÅê¹Æ¡Ë¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSNS¤ÎÈðëîÃæ½ý¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò1¤Ä¤â¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Á¤ã¤¦¡£1Æü¤Ë30²ó¤¯¤é¤¤¥¨¥´¥µ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¨¥´¥µ¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¡ÈÇðÌÚ¡É¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë°¸ý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¿¤À¡¢¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¡¢ÀÎ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¸«¤¿¤éÏ·¤±¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃÏÍë¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÊÅê¹Æ¡Ë¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£