¥¯¥é¥Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÉÎÉ¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¡É¤Î¤ä¤êÊý¡ª¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡Ä¡©
¥Ä¥¢ー¥×¥í¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¤ä½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÌø¶¶¾ÏÆÁ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡È¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¡É¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¡ª
ÂÎ¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î»È¤¤Êý¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤òÄÉµá¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀøºßÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¡Ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òËè·î¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤È¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë
¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤ò¾åµ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¯¥é¥Ö¤¬¿¶¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ëº¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ãæ¡Ë¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÅ¬Àµ¤Ê¥º¥ì¤³¤½¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¥¥â¤À¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤Î¼þ´ü¤ò Ë¸¤²¤º¤ËÎÏ¤ò½Ð¤¹
――ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÀÚ¤êÊÖ¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸þ¤¤¬Êý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¸«¤»¤«¤±¤Î¸½¾Ý¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
Ìø¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¤¥ó¥°²òÀâ¤Ê¤É¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÚ¤êÊÖ¤·¡×¤Ï¡¢³°¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤¤Ë¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥×¥ìー¥äー¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÎÆ°ºî¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°²óÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¼ê¤Î¤Ê¤«¤ÎÆ°¤¤Ë¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤Åª¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤È¤¤¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³åÑ¡§¾åÈ¾¿È¤â¥¯¥é¥Ö¤â¤Þ¤À¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°Êý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆ°ºî¤Ç¤¢¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢²¼È¾¿È¤ÏÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÆ°¤¤¬¾åÈ¾¿È¡¢ÏÓ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤È¡£Â¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤Ê¤¦Æ°¤¤Ï¡¢É¬¤º¤³¤Î»þ´Öº¹¡¢¡Ö¥é¥°¡×¤¬À¸¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥°¤ÎÂ¸ºß¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤ÏÂÎ¤ò¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Êý¸þ¤ËÆ°¤«¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ìø¶¶¡§¤½¤ì¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥ìー¥äー¸Ä¡¹¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¤ä¶ÚÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤³¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
°Â²¬¡§¤¿¤À³Î¼Â¤Ë¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Áá¤¤¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
――¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÎÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ìø¶¶¡§Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤Î¼þ´ü¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Þ¤º¡¢´ðËÜ¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÆ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÂÎ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÂÆ§¤ß¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ËÃ±½ã²½¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤òË¸¤²¤º¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Äº¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤³¤½¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¥¥â¤È¤¤¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¤²¾å¤²¤¿¥Üー¥ë¤òÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¥¤¥áー¥¸¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤¹
½ÅÎÏ¤Ë¥Ñ¥ïー¤ò¾è¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ë
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¥é¥Ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¡Ö´Ö¡×¤¬É¬Í×¡£±¦¼ê¤Ç»ý¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤òÅê¤²¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤ÇÌµ½ÅÎÏ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¥Üー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÎÏ¤·¡¢¥Üー¥ë¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£ºÇ¹âÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼ÙËâ¤ò¤»¤º¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤³¤Î¡ÖÌµ½ÅÎÏ¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤Î¼þ´ü¤òË¸¤²¤º¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Áá¡§¥Üー¥ë¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¥ïー¤ò½Ð¤¹
ÃÙ¡§¥Üー¥ë¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ½ÐÎÏ
½ÐÎÏ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¹¤®¤Æ¡¢Íî²¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤«¤éÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ï¤Æ¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤Î¤â¸úÎ¨¤¬°¤¤
¥È¥Ã¥×¤ÇÌµ½ÅÎÏ¤ò ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
――ÂÎÅª¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤È¤¤¤¨¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¡¢Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¼È¾¿È¤«¤éÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤ÏÏÓ¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ï¤½¤ì¤Ë°ú¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°Â²¬¡§²¼È¾¿È¤Ë°ú¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤ÆÆ°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¡Ö¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°Êý¸þ¤Ø¤ÎÆ°¤¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìø¶¶¡§¤³¤³¤Ï¤â¤Ï¤ä¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤Î¼þ´ü¤òË¸¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»³åÑ¡§¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ö¥Üー¥ë¤òÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡×Æ°ºî¤ò¥áー¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
»³åÑ¡§±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÃÏÌÌ¤Ë¶¯¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÄÌ¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤â°Õ³°¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤½¤Î¥âー¥á¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿±¦¼ê¤¬¿¶¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆºÇ¹âÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤¢¤È¡¢²¼¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤éÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥ë¤òÅÓÃæ¤Ç²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¤êÃ¡¤Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡£¥Üー¥ë¤¬ºÇ¹âÅÀ¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ëÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î½Ö´Ö¤Ë¡ÖÌµ½ÅÎÏ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÇÍî²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¥Üー¥ë¤Î°ÌÃÖ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È½ÅÎÏ¤Ë¼«Ê¬¤¬¿¶¤ê²¼¤í¤¹ÎÏ¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
――¤³¤Î¡ÖÌµ½ÅÎÏ¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
°Â²¬¡§¤³¤ì¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¡Ö´Ö¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç²¼È¾¿È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¾åÈ¾¿È¤Ï¤³¤Î¡Ö´Ö¡×¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ìø¶¶¡§¤¤¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÀµ¤·¤¤¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¤ª¤Î¤º¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î½Ö´Ö¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤é¤ÎËÜ²»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Episode0¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡¡¤¤¤Á¤Ð¤óÎÏ¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÈÂÎ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¡Ö´Ö¡×¤òºî¤ê¡¢¥°¥Ã¥É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ÐÎÏ¤Ç¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¶ÚÎÏ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤ä¥âー¥á¥ó¥È¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÙÉ¹³¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤È¤Æ¤âÂç»ö¡£¤³¤ì¤ÏËÜÏ¢ºÜ¤Î¡ÖEpisode0¡×¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÏÃ¤À¡£¼«Ê¬¤Î¶ÚÎÏ¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤Ê¤É¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´¶ÃÎ¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯Î¾¼Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯È¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤ê»Ò¤Î¼þ´ü¤òË¸¤²¤º¤ËÎÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
°Â²¬¹¬µª
¡ü¤ä¤¹¤ª¤«Ž¥¤æ¤¤Î¤ê¡¿1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£¹âÃÎ¹â¹»¥´¥ë¥ÕÉô¤Ç³èÌö¡£Â´¶È¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í£Áµé¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¤ÏCHEERS GOLF¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢Ìø¶¶¤é¤È¤È¤â¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³åÑÎµ¼£
¡ü¤ä¤Þ¤¬¤¿Ž¥¤ê¤å¤¦¤¸¡¿1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø¤ÎÌîµåÉô¤ÇÁª¼ê¤È¥³ー¥Á¶È¤ò·óÇ¤¡£±¿Æ°³Ø¤ä¥Áー¥à»ØÆ³¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯³Ø¤Ó¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÉôÌç¤â¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò¼Â¸³ÂÎ¤ËÀìÌçÅª¤Ë·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î²òË¶¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡ÖÂÀ»ÒÆ²¤ä¤Þ¤¬¤¿À°¹ü±¡¡×¤ÇÁí±¡Ä¹¤ò¶Ð¤á¤ë¡£
Ìø¶¶¾ÏÆÁ
¡ü¤ä¤®¤Ï¤·Ž¥¤¢¤¤Î¤ê¡¿1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤äÍýÏÀ¤ò¸¦µæ¤·¡¢¥Ä¥¢ー¥×¥í¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉüÄ´¤ä¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBREAKTHROUGH GOLF¡×¤Ç¤â¾åÃ£¤ËÌòÎ©¤Ä»Â¿·¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
¹½À®¡áÎëÌÚ¹¯²ð
¼Ì¿¿¡á¾®ÎÓ »Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áGOLFOLICÃæ±äÅ¹