１３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：３０ 豪・四半期賃金指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・消費者物価指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：トライアル<141A>，ミライトワン<1417>，石油資源<1662>，戸田建<1860>，ＵＴ<2146>，博報堂ＤＹ<2433>，三越伊勢丹<3099>，すかいらーく<3197>，クラレ<3405>，セーレン<3569>，ラクス<3923>，日曹達<4041>，日本新薬<4516>，ロート<4527>，ペプドリ<4587>，楽天グループ<4755>，サイボウズ<4776>，デクセリ<4980>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ＴＯＹＯ<5105>，ニッパツ<5991>，三浦工<6005>，フクシマガリレイ<6420>，ＰＨＣＨＤ<6523>，堀場製<6856>，メニコン<7780>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，小田急<9007>，上組<9364>，ＴＫＣ<9746>ほか



出所：MINKABU PRESS