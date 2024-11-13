BIBI¡¢¿·¶Ê¡ÖDERRE¡×¤Ç1MILLION¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª
BIBI¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥À¥ó¥¹¥¯¥ë¡¼1MILLION¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëBIBI¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDERRE¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë¡¢1MILLION¤ÎAmy¤ÈRedy¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
Amy¤ÈRedy¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£¤Þ¤¿¡¢BIBI¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤À¤±¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿»þ¡¢Ì´¸¸Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È²Ä°¦¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ü¥¤¥¹¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤·¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ÕÌ£¿¼¤¤ºî¶È²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤Èº£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ç¿·¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¯Îõ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿BIBI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë²Ä°¦¤¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£BIBI¤È1MILLION¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÉô¤ò½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êBIBI¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¡ÈÏÃÂê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡É¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£2¶Ê¤Îºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿BIBI¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÍµ¡Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¡ÊÁê¾è¸ú²Ì¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖDERRE¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼FRNK¤Îºî¶Ê¡¢Segaji Video¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª±é½Ð¡¢½÷Í¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥±¥ß¡Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖBURN IT¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê´¶À¤ÎDEAN¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊR¡õB¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëBIBI¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËË»¤·¤¤11·î¤ò²á¤´¤¹Í½Äê¤À¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÎÎ°è¤ò¹¤²¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Disney+¡Ö¹¾ÆîB¥µ¥¤¥É¡×¡¢SBS¶âÅÚ¥É¥é¥Þ¡ÖÇ®·ì»Êº×2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëBIBI¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDERRE¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë¡¢1MILLION¤ÎAmy¤ÈRedy¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
Amy¤ÈRedy¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£¤Þ¤¿¡¢BIBI¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤À¤±¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿»þ¡¢Ì´¸¸Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È²Ä°¦¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ü¥¤¥¹¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤·¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ÕÌ£¿¼¤¤ºî¶È²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êBIBI¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¡ÈÏÃÂê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡É¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£2¶Ê¤Îºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿BIBI¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÍµ¡Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¡ÊÁê¾è¸ú²Ì¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖDERRE¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼FRNK¤Îºî¶Ê¡¢Segaji Video¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª±é½Ð¡¢½÷Í¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥±¥ß¡Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖBURN IT¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê´¶À¤ÎDEAN¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊR¡õB¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëBIBI¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËË»¤·¤¤11·î¤ò²á¤´¤¹Í½Äê¤À¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÎÎ°è¤ò¹¤²¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Disney+¡Ö¹¾ÆîB¥µ¥¤¥É¡×¡¢SBS¶âÅÚ¥É¥é¥Þ¡ÖÇ®·ì»Êº×2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£