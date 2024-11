九州発のアイドルグループ・LinQが新体制初となる新曲を2作連続リリースすることが決定した。まず今月20日に『#むかこーさんでも好きって言って!』を配信リリース。そして12月18日に『お知らせします、君を好きになりました』を配信リリースする。お披露目は11月23日(土) 新体制初披露が行われるIQプロジェクトpresents「IQプロジェクトライブin ららぽーと福岡」にて。2作一挙初披露される。

ログインして続きを読む

The post LinQ、新体制初となる新曲を2作連続リリース 真冬に可愛い恋愛ソングをお届け first appeared on GirlsNews.