Apple Intelligenceへの対応がついに始まった。英語限定と言われていたが、一部機能は日本語設定のまま利用できる(筆者撮影)

iPhoneの目玉とも言えるAIサービスの「Apple Intelligence」への対応が、ついに始まった。10月29日に配信が始まった「iOS 18.1」へアップデートすることで、その一部が利用可能になる。対象となるiPhoneは、iPhone 16シリーズ全モデルと2023年に発売されたiPhone 15 Pro/Pro Maxの2機種。処理能力を必要とすることから、iPhoneは当初6モデルでのスタートになる。

現状では英語のみ対応のApple Intelligence

鳴り物入りで登場したApple Intelligenceだが、現状では英語のみの対応となっており、日本を含むアメリカ以外での展開は2025年になる。残念ながら、日本のユーザーがiOS 18.1にアップデートしても、そのままの状態ではApple Intelligenceは利用できない。一方で、言語設定や地域設定を英語(アメリカ)、アメリカに切り替えれば、英語限定ながらも同機能をいち早く利用することが可能だ。

また、実は英語限定と言いつつも、言語とは関係のないApple Intelligenceの機能は、日本語設定のままでも使うことができる。ここでは、その使い方を紹介するとともに、現状でApple Intelligenceをどう使っていけばいいのかを解説していきたい。

英語以外は非対応と聞いて、多くの人はApple Intelligenceを他人事のように感じているかもしれない。一方で、iPhoneのモデルさえ対応していれば、日本版の端末でも利用は可能。言語をアメリカ英語に切り替え、地域をアメリカに変更すると「設定(Setting)」の「Apple IntelligenceとSiri(Apple Intelligence & Siri)」でApple Intelligenceを有効にできる。日本語に対応した時のための“予習”として、今から触れておいてもいいだろう。

初回利用時にはウェイティングリストへの登録や、データのダウンロードが必要になるが、それが終わればすぐに利用可能になる。英語でもいいので、まずはApple Intelligenceがどういうものかを体験してみたいという人は、上記のように設定を切り替え、Apple Intelligenceをオンにしておくといい。ただし、設定を日本語に戻すと、Apple Intelligenceそのものが無効になってしまう。

写り込みを消し去る「クリーンアップ」

英語限定とうたわれているApple Intelligenceだが、実は複数の機能から構成されており、画像編集に関する機能は言語と関係なく利用できる。Apple Intelligenceを有効にしていない状態で、かつ日本の設定のままでもいい。それが、画像編集機能のクリーンアップだ。

クリーンアップとは、写真の背景の映り込みを消すことができる機能。背景に知らない人が写り込んでしまった場合などに活用するためのものだ。この手の機能は、グーグルの「消しゴムマジック」が有名だが、そのアップル版と考えれば理解しやすいかもしれない。写真の一部を消すと通常なら何も表示されないはずだが、周囲の映像に合わせてAIが足りない部分を描き足してくれるので、修正したことがわかりづらい。

利用方法は次のとおり。まず、「写真」アプリを開き、編集したい写真を表示する。この状態で画面下の編集ボタンをタップすると、画面下のツール一覧に「クリーンアップ」という消しゴムマークのアイコンが表示される。初回は、クリーンアップ機能をインストールするため、データがダウンロードされる。ダウンロードが終了したら、このアイコンをタップしてみよう。



写真アプリを開き、編集画面で「クリーンアップ」のボタンを押すと、消すことができそうな対象が光る。光っていない場所を囲んで消すことも可能だ(筆者撮影)

すると、Apple Intelligenceが写真を分析し、消去できそうな“候補”が光で囲まれる。この状態のまま、対象をタップするとサッと写真から写り込みが消え、その背景の映像が生成される。一瞬で消えるので、まるで魔法を使っているかのようだ。ほかにも消したい写り込みがあるときには、再度それをタップしていけばいい。

また、選択されていない部分を囲むように指をドラッグしていくと、その対象も消去される。大きく写っているものを消すと、それだけ生成する背景も増えてしまうため、不自然さが目立つが、小さめの写り込みであれば最初からなかったかのように処理される。SNSに写真を共有する際のプライバシー対策にも使えるだろう。

消しゴムマジックのように写真のアップロードも必要ないので、すぐに使えるのも便利。Apple Intelligenceのメリットとして覚えておきたい機能と言えるだろう。

ネイティブ並みの滑らかな文章が作れる作文ツール

言語が関連するApple Intelligenceは英語限定のため、出番は限定されてしまうものの、まったく利用できないわけではない。特に海外とのやり取りをすることが多いビジネスマンや、海外旅行に出かける際に現地のホテル、レストランなどと連絡を取る際に、Apple Intelligenceが活躍する。

中でも英語が母国語ではないユーザーにとって便利なのが、「作文ツール(Writing Tools)」と呼ばれる英文の書き換えだ。このツールを使うと、なんとなく日本語から翻訳したり、これまで習った英語でたどたどしく書いた文章を、ネイティブっぽい言い回しに変えてくれる。不自然さがなくなるので、相手にも伝わりやすいだろう。

利用方法は次のとおり。まず、相手に伝えたいことを普通に文章として書き起こす。このときの文章は、翻訳アプリを使ってもいい。次に、文体を変更したい箇所を範囲指定する。すると、キーボードの上部にこれまで出ていなかったApple Intelligenceのアイコンが表示されるはずだ。ここをタップすると、Writing Toolsが立ち上がる。



作文ツールを使うと、たどたどしい文章をきれいに整えてくれる(筆者撮影)

Writing Toolsでは、どのような文体に変更するかも指定できる。相手が友だちのように親しい関係なら「Friendly」、ビジネス関係だったら「Professional」を選択するといい。長めに細かく書いておいて、要約するときには「Concise」で文章を圧縮することも可能だ。試しに、仕事で関係のある相手に、打ち合わせの時間を変更してほしい旨を英語で簡単に書き、「Professional」を選択してみた。

すると、「But」が「However」に置き換わってよりフォーマルになったり、「2、3空いてる時間を送ってほしい」という趣旨で書いた「tell me 2 or 3 schedule of you」が「provide me with two or three alternative dates and times」になったりと、かなりこなれた文章に変換された。

なお、「schedule of you」は文法的にも少々おかしいが、こうしたポイントも作文ツールで修正可能。「Proofread」(校正)をタップすると、「schedule」が複数形の「schedules」に、「you」が所有代名詞の「yours」に置き換わった。文法ミスや単数形、複数形の区別などを気にせずに知っている単語だけで文章を書いていき、最後にWriting Toolsを使って修正すれば、素早く英文でメールを書くことができる。

その意味で、作文ツール(Writing Tools)はどちらかと言えば、英語ネイティブでない人にこそ活用できそうなツールと捉えることもできる。Apple Intelligenceを活用すれば、英文作成の“時短”が可能になるというわけだ。英語に苦手意識のある日本人こそ活用できそうな機能と言えるだろう。

文章で動画が作成される「メモリームービー」

Apple Intelligenceでもう1つ役に立ちそうなのが、「メモリームービー」だ。メモリーとは、「写真」アプリが自動的に思い出になりそうな写真をピックアップして、動画として仕上げてくれる機能のこと。これまでは写真を撮りためていくと勝手に作成されていたメモリーだが、Apple Intelligenceでは利用者自身が文章を打ってメモリーを作成することが可能になる。

例えば、子どもが運動している写真だけでメモリーを作りたいときや、自撮りだけを集めたメモリーを作りたいときなどに、これを活用することができる。友だちや夫婦の記念日に、2人で写っている写真だけをまとめてメモリーを作ってもいい。手動で写真を選んで作成することも可能だが、Apple Intelligenceならその手間を省けるというわけだ。

Apple Intelligenceを使ったメモリームービーの作り方は次のとおり。まず、「写真」アプリを開いたら、画面を下にスクロールさせていく。iOS 18以降の「写真」アプリは、ここに最近の写真や人物ごとに仕分けられた写真が並んでいる。メモリーもその中にある。Apple Intelligenceが有効になっている場合、そのメモリーの最初の画面に「Create Memory Movie」という大きな枠が表示される。



文章に沿った写真を集め、ムービーとして仕上げてくれるメモリームービー。ただし、意図しない写真がチョイスされてしまうこともあり、入力には工夫も必要だ(筆者撮影)

その下に、検索窓のような形をしたキーワード入力欄があり、「Describe a memory」と書かれている。ここをタップして、どのようなメモリーを作るかを指定する。試しに、上記のような自分で撮ったの写真だけを集めたメモリーを作ってみた。ここでは、入力欄に「American food photo in restaurants. Human photos must not be included.」と入れてみた。アメリカで撮った、料理だけの写真にしてほしいという意味だ。

精度は十分ではないが日本語対応も期待したい

後半の文章がないと人物の写真も混ざってしまっていたが、ハンバーガーやホットドッグ、ステーキの写真だけで構成されたメモリームービーが出来上がった。ただし、1枚バルセロナのレストランで撮った写真も混ざってしまっていたので、これは出来上がったメモリームービーから削除した。人物の写真を混ぜ込んでしまうこともあるなど、精度はまだ十分ではないことがうかがえるが、撮りためた写真からムービーを作りたいときには便利。日本語対応も期待したい機能だ。

このように、英語ではようやくスタートしたApple Intelligenceだが、まだ粗削りな部分は残っている。再三述べているように、英語以外の言語にも未対応。Apple Intelligence自体、まだ進化の途上にある。イラストを作成する「Image Playground」や、画面上で何が起こっているかを読み取る機能、さらにはChatGPTとの連携も未対応だ。日本語対応とともに、今後の定期的なアップデートにも期待したい。



この連載の一覧はこちら

(石野 純也 : ケータイジャーナリスト)