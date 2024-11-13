ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¡È¿ä¤·¡É°¦Ç®ÊÛ ÀèÇÚ½÷Í¥¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤âÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/13¡Û½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡È°¦¡¢¶¯¤á¡É¤Ê¿Í¤¿¤ÁÂç½¸·ëSP¡ª¡×¡Ê¤è¤ë7»þ54Ê¬¡Á9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ø¤Î°¦¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¡¢¿·¿Í»þÂå¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬³¹¹Ô¤¯¿Í¤ËÆÍÁ³¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¡¢º¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê¼ÁÌä¤¹¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¥¯¥¤¥º¤À¡ª¤ÎÎ¹¡×¡£¤µ¤Ã¤½¤¯6¿ÍÁÈ¤Î½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤é¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¤¿¤Á¤¬¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë»³Î¤¡£¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ï¡ÖBESTY¡×¡ÊBE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÈBESTY¡É¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë»³Î¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤ª¡Á¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤¿»³Î¤¤Ï¶Ã¤¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¹â¹»¹ç¾§Éô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢»³Î¤¤Î¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤Ë±þ¤¨¡¢Â¨¶½¤Ç¸«»ö¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£»³Î¤¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë¡£¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà»á¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¡ÖËÍ¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¥Î¥í¥±¤Þ¤¯¤ê¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¶á´íµ¡Åª¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë»³Î¤¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥²¥¹¥È¤¬¥È¡¼¥¯¡£ÉÍÊÕ¤Ï¤È¤¢¤ëÌîºÚ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤â¥É¥Ï¥Þ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¼«¤é¤âÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈMC¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¤½¤ÎÌîºÚ¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾®Æ½±ÑÆó¡Ê¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ë¤Î¿ä¤·¤Ï¤¢¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µû¡£¡Ö´é¤òÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¡ÈÁ´À¤³¦195¤«¹ñ¤Î¿Í¤È´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀ¤³¦195¤«¹ñ¤Î¿Í¤È´¥ÇÕ¤·¤è¤¦¤ÎÎ¹¡×¤ÎÂè3²óÌÜ¡£²áµî2²ó¤Ç22¥õ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È´¥ÇÕ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡¢1Æü¤ËÌó2Ëü4000¿Í¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¡È¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤ÎÀ»ÃÏ¡É½©ÍÕ¸¶¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô960Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍYouTuber¤Ë¤âÁø¶ø¡£Èà¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï·ÙÈ÷¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È³°¤òÊâ¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¿Íµ¤¼Ô¤È¤Î¤³¤È¡£Èà¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿ÌÜÅª¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤¬ÆüËÜ¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿·º§Î¹¹ÔÃæ¤Î¥¶¥ó¥Ó¥¢¿ÍÉ×ÉØ¤¬³Ð¤¨¤¿·Ý¿Í¤Î¥®¥ã¥°¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÃËÀ3¿ÍÁÈ¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿ÌÜÅª¡¢¥·¥ê¥¢¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¡£ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö900Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤ëÊý¤Ë²ñ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ï¡Ö±é²Î¤ä²ÎÍØ¤âÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ê¤Î¤Ç¹¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¡¢¿·¿Í»þÂå¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¢¡ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¼«¿È¤Î¡È¿ä¤·¡ÉÌÀ¤«¤¹
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬³¹¹Ô¤¯¿Í¤ËÆÍÁ³¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¡¢º¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê¼ÁÌä¤¹¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¥¯¥¤¥º¤À¡ª¤ÎÎ¹¡×¡£¤µ¤Ã¤½¤¯6¿ÍÁÈ¤Î½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤é¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¤¿¤Á¤¬¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë»³Î¤¡£¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ï¡ÖBESTY¡×¡ÊBE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÈBESTY¡É¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë»³Î¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤ª¡Á¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤¿»³Î¤¤Ï¶Ã¤¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥²¥¹¥È¤¬¥È¡¼¥¯¡£ÉÍÊÕ¤Ï¤È¤¢¤ëÌîºÚ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤â¥É¥Ï¥Þ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¼«¤é¤âÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈMC¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¤½¤ÎÌîºÚ¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾®Æ½±ÑÆó¡Ê¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ë¤Î¿ä¤·¤Ï¤¢¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µû¡£¡Ö´é¤òÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¢¡ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢YouTuber¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ë¶Ã¤
¡ÈÁ´À¤³¦195¤«¹ñ¤Î¿Í¤È´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀ¤³¦195¤«¹ñ¤Î¿Í¤È´¥ÇÕ¤·¤è¤¦¤ÎÎ¹¡×¤ÎÂè3²óÌÜ¡£²áµî2²ó¤Ç22¥õ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È´¥ÇÕ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡¢1Æü¤ËÌó2Ëü4000¿Í¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¡È¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤ÎÀ»ÃÏ¡É½©ÍÕ¸¶¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô960Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍYouTuber¤Ë¤âÁø¶ø¡£Èà¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï·ÙÈ÷¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È³°¤òÊâ¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¿Íµ¤¼Ô¤È¤Î¤³¤È¡£Èà¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿ÌÜÅª¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤¬ÆüËÜ¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿·º§Î¹¹ÔÃæ¤Î¥¶¥ó¥Ó¥¢¿ÍÉ×ÉØ¤¬³Ð¤¨¤¿·Ý¿Í¤Î¥®¥ã¥°¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÃËÀ3¿ÍÁÈ¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿ÌÜÅª¡¢¥·¥ê¥¢¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¡£ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö900Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤ëÊý¤Ë²ñ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ï¡Ö±é²Î¤ä²ÎÍØ¤âÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ê¤Î¤Ç¹¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û