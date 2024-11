注目の新店を一挙ご紹介！ 10月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、10月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年10月1日〜10月31日

【10位】横浜みかん(神奈川・平沼橋)

第10位は、2024年8月に名を改めてリニューアルオープンした「横浜みかん」です。横浜駅西口、平沼橋駅からそれぞれ徒歩7分ほどの場所にある同店は、新橋で人気を博している、海鮮にこだわる大人の居酒屋「食堂みかん」の姉妹店となります。

横浜みかん 写真:お店から

【9位】ちいかわベーカリー(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆横浜みかん住所 : 神奈川県横浜市西区岡野1-6-29 翔’s横濱 1FTEL : 050-5594-1490

第9位は、2024年10月、東急プラザ表参道「オモカド」3階にオープンした「ちいかわベーカリー」です。

ちいかわベーカリー 出典:hana_pyonさん

【8位】即今藤本(京都市役所前)

<店舗情報>◆ちいかわベーカリー住所 : 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道「オモカド」 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第8位は、2024年5月、御所南に移転オープンした「即今藤本」。寺町二条に構えていた店舗から、さらに御所に近いエリアへの移転です。

即今藤本 出典:mogumoguchannさん

【7位】丸壱富士 渋谷道玄坂(東京・渋谷)

<店舗情報>◆即今藤本住所 : 京都府京都市中京区御幸町通夷川上ル松本町580-1TEL : 075-708-2851

第7位は、2024年4月、渋谷駅から徒歩約5分の場所にオープンした、大人が楽しめる居酒屋「丸壱富士 渋谷道玄坂」です。

丸壱富士 渋谷道玄坂 写真:お店から

【6位】中華蕎麦 左とう(東京・新橋)

<店舗情報>◆丸壱富士 渋谷道玄坂住所 : 東京都渋谷区円山町5-18 道玄坂スクエアビル 2FTEL : 050-5593-6582

第6位は、2024年8月、新橋の居酒屋「今ここに 酒と人と肴」に、平日ランチのみの間借り営業としてオープンした「中華蕎麦 左とう」です。

左とう 出典:東京ビール女子のグルメ日記さん

【5位】カフェタナカ(東京・日本橋)

<店舗情報>◆左とう住所 : 東京都港区新橋3-14-6 小林ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第5位は、2024年10月、日本橋三越本店 本館地下1階にオープンした「カフェタナカ」です。入手困難なクッキー缶で知られる名古屋のカフェ&パティスリーの東京初進出、関東での第1号店となります。

カフェタナカ 日本橋三越本店 写真:お店から

【4位】添好運 梅田茶屋町店(大阪・梅田)

<店舗情報>◆カフェタナカ 日本橋三越本店住所 : 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館B1FTEL : 03-3241-3311

第4位は、2024年10月、大阪・梅田にオープンした「添好運(ティム・ホー・ワン)梅田茶屋町店」です。日比谷店、新宿サザンテラス店、東京ドームシティ ラクーア店に続く国内4号店で、待望の関西初進出となります。

添好運 梅田茶屋町店 写真:お店から

【3位】和レ和レ和 アラシヤマ(京都・嵐山)

<店舗情報>◆添好運 梅田茶屋町店住所 : 大阪府大阪市北区芝田1-15-21TEL : 06-6450-8277

第3位は、2024年9月、京福電鉄嵐山駅から徒歩約1分のところにオープンした和カフェ「和レ和レ和 アラシヤマ」です。

和レ和レ和 アラシヤマ 出典:yoshi_3さん

【2位】銀座はるちゃんラーメン(東京・東銀座)

<店舗情報>◆和レ和レ和 アラシヤマ住所 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3-14TEL : 075-334-9065

第2位は、2024年7月、東京メトロ東銀座駅A7出口から徒歩約1分のところにオープンした「銀座はるちゃんラーメン」。本店の人気店、新橋「はるちゃんラーメン」の姉妹店です。

銀座はるちゃんラーメン 出典:トリプル銀座さん

【1位】中華そば きくたに(東京・蒲田)

<店舗情報>◆銀座はるちゃんラーメン住所 : 東京都中央区銀座3-11-6 鈴木ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第1位に輝いたのは、2024年8月、蒲田駅から徒歩3分ほどの場所にオープンした「中華そば きくたに」です。

中華そば きくたに 出典:新海さん

<店舗情報>◆中華そば きくたに住所 : 東京都大田区西蒲田7-65-8TEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね!

文:食べログマガジン編集部

