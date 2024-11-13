相葉雅紀『FNS歌謡祭』今年も2週連続生放送！ Number_iら出演アーティスト第1弾発表 aespa、こっちのけんと、IMP.ら初出演
相葉雅紀が司会を務める『2024FNS歌謡祭』が、フジテレビ系にて12月4日と11日の2週連続で放送されることが決まった。2夜合計、約8時間30分の生放送で届ける。出演アーティスト第1弾として、aiko、Superfly、なにわ男子、Number_i、浜崎あゆみ、星野源、Mrs. GREEN APPLEら、計49組が解禁された。
【写真】Number_i、3人揃ってメディアイベントに初登場 輝くために心がけていることを明かす
5月に公開した「はいよろこんで」がミュージックビデオの再生回数1億回を突破し、TikTokのダンス投稿を含めたSNS総再生回数が100億回超えという爆発的ヒットを生んだこっちのけんとが初出演。ハローキティとサンリオの仲間たちと共に番組を盛り上げる。
また、韓国で発売したアルバムが5作連続ミリオンセラーを達成し、今年日本デビューを果たした世界中から注目を集めるガールズグループ・aespaや、テレビアニメ『【推しの子】』（2024年／TOKYO MXほか）の第2期オープニング主題歌を担当したことでも話題の中島健人とキタニタツヤからなるユニット・GEMNをはじめ、IMP.らが初登場を飾る。さらに、B’zの松本孝弘がソロとして初出演し、こちらもソロとして初出演となるGLAYのボーカル・TERUとのコラボ曲を披露する。
この他、AI、上白石萌音、工藤静香、木梨憲武、JO1、柴咲コウ、timelesz、NiziU、乃木坂46、Hey！ Say！ JUMP、INI、King ＆ Prince、SUPER EIGHTらが登場する。
『2024FNS歌謡祭』は、フジテレビ系にて12月4日と11日の各18時30分放送。
第1弾出演アーティストは以下の通り。
＜第1弾出演アーティスト＞
【第1夜 出演アーティスト】
AI
ano
家入レオ
aespa
上白石萌音
木梨憲武
工藤静香
倖田來未
こっちのけんと
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
柴咲コウ
JUJU
timelesz
Number_i
NiziU
乃木坂46
Perfume
浜崎あゆみ
ハローキティとサンリオの仲間たち（クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ）
BE：FIRST
Hey！ Say！ JUMP
星野源
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
【第2夜 出演アーティスト】
INI
IMP.
aiko
生田絵梨花
HY
AKB48
King ＆ Prince
櫻坂46
GENERATIONS
GEMN
SUPER EIGHT
Superfly
TERU（GLAY）
なにわ男子
新浜レオン
羊文学
僕が見たかった青空
マカロニえんぴつ
松本孝弘（B’z）
宮本浩次
LiSA
Little Glee Monster
他
（50音順）
【写真】Number_i、3人揃ってメディアイベントに初登場 輝くために心がけていることを明かす
5月に公開した「はいよろこんで」がミュージックビデオの再生回数1億回を突破し、TikTokのダンス投稿を含めたSNS総再生回数が100億回超えという爆発的ヒットを生んだこっちのけんとが初出演。ハローキティとサンリオの仲間たちと共に番組を盛り上げる。
この他、AI、上白石萌音、工藤静香、木梨憲武、JO1、柴咲コウ、timelesz、NiziU、乃木坂46、Hey！ Say！ JUMP、INI、King ＆ Prince、SUPER EIGHTらが登場する。
『2024FNS歌謡祭』は、フジテレビ系にて12月4日と11日の各18時30分放送。
第1弾出演アーティストは以下の通り。
＜第1弾出演アーティスト＞
【第1夜 出演アーティスト】
AI
ano
家入レオ
aespa
上白石萌音
木梨憲武
工藤静香
倖田來未
こっちのけんと
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
柴咲コウ
JUJU
timelesz
Number_i
NiziU
乃木坂46
Perfume
浜崎あゆみ
ハローキティとサンリオの仲間たち（クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ）
BE：FIRST
Hey！ Say！ JUMP
星野源
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
【第2夜 出演アーティスト】
INI
IMP.
aiko
生田絵梨花
HY
AKB48
King ＆ Prince
櫻坂46
GENERATIONS
GEMN
SUPER EIGHT
Superfly
TERU（GLAY）
なにわ男子
新浜レオン
羊文学
僕が見たかった青空
マカロニえんぴつ
松本孝弘（B’z）
宮本浩次
LiSA
Little Glee Monster
他
（50音順）