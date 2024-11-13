13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比160円安の3万9250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9376.09円に対しては126.09円安。出来高は8716枚だった。



TOPIX先物期近は2738.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIX現物終値比3.02ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39250 -160 8716

日経225mini 39270 -140 184910

TOPIX先物 2738.5 -5 9025

JPX日経400先物 24870 -105 1536

グロース指数先物 622 -2 570

東証REIT指数先物 売買不成立



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