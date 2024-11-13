　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比160円安の3万9250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9376.09円に対しては126.09円安。出来高は8716枚だった。

　TOPIX先物期近は2738.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIX現物終値比3.02ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39250　　　　　-160　　　　8716
日経225mini 　　　　　　 39270　　　　　-140　　　184910
TOPIX先物 　　　　　　　2738.5　　　　　　-5　　　　9025
JPX日経400先物　　　　　 24870　　　　　-105　　　　1536
グロース指数先物　　　　　 622　　　　　　-2　　　　 570
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース