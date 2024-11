サザンオールスターズ

サザンオールスターズが13日、16作目のオリジナル・アルバムのリリースが2025年3月に決定。完成に先駆けて、アルバムタイトルを発表した。併せて13箇所26公演をめぐるアリーナ&ドームツアーの開催を発表した。 今年46回目のデビュー記念日を迎え、活動47年目に突入した国民的ロックバンド・サザンオールスターズ。6月には、バンドとして16作目となるオリジナル・アルバムを制作することを発表し、作品の完成に先駆けて、「恋のブギウギナイト」「ジャンヌ・ダルクによろしく」の2曲を配信リリース。メディアにも出演するなど今夏の話題を席巻。さらに9月23日(月・振休)には野外音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に“最後の夏フェス”として出演し、圧巻のパフォーマンスを繰り広げた。■16作目のオリジナル・アルバムのリリースが2025年3月に決定 完成に先駆けて、アルバムタイトルを発表

1978年6月25日、「勝手にシンドバッド」で鮮烈なデビューを飾り、以来数々の大ヒット曲を生み出し続けてきたサザンオールスターズ。昭和〜平成〜令和の3元号を跨ぎ、デビューアルバムの『熱い胸さわぎ』(1978年)から現時点での最新作『葡萄』(2015年)まで、合計15作のオリジナル・アルバムを発表してきた。表立って注目されてきた数々の栄光の裏に、バンドの活動休止や復活なども含めて紆余曲折があったサザン。長い時間と心血を注いで作られるオリジナル・アルバムは、決して平坦な道のりではなかった彼らのマイルストーンでもある。

そして2024年。デビュー記念日に、全音楽ファン待望の16作目のオリジナル・アルバム制作を発表し、それ以降、2曲の新曲(「恋のブギウギナイト」[フジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』主題歌]・「ジャンヌ・ダルクによろしく」[TBS系スポーツ2024テーマ曲])の配信リリース、メディア出演、そして未だ余韻冷めやらぬ「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」への“最後の夏フェス”出演など、例年以上に精力的に活動する姿を見せ続けている。そんな中、その裏では連日スタジオに通い詰め、アルバム制作に邁進。発表当初、「年内にリリースするべく制作中」とコメントを発信していたが、過密極めるスケジュールもありつつ、何よりもアルバム制作が進むにつれ増していく作品への“熱”ゆえに、満足いく仕上がりまでとことん突き詰めるべく、今冬から来春リリースに変更することに。本日の発表で2025年3月にリリースされることが明らかになった。さらに、アルバム制作も佳境に入り、完成を目前に控える中、先んじてアルバム・タイトルが解禁となった。サザンオールスターズ16th オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』

シンプルかつストレートなタイトルは万感胸に迫る思いを感じさせる。アルバム詳細については、完成次第、発表される予定。■全国ツアー開催を発表

13箇所26公演をめぐるアリーナ&ドームツアーに

そしてアルバムタイトルとリリース月が決定したことと同時に、全国ツアーの開催が発表となった。ツアータイトルは『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』。本日発表されたアルバムタイトルと同名(※「!!」を除く)を冠した本ツアーでは、来年2025年1月より全国のアリーナ&ドーム会場で13箇所26公演を実施することが明らかとなった。サザンオールスターズの全国ツアーとしては、2019年に開催された『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2019 「“キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!?」』以来6年ぶりとなる。1月から4月頭までの前半戦がアリーナ公演、4月中旬から5月末までの後半戦がドーム公演となる今回のツアーは、32年前の1992年に開催した『歌う日本シリーズ1992〜1993』(全40本)以来最多の公演数である。デビューから46年が経ち、今やバンドの平均年齢も69歳となる中で、この国内最大規模に挑み続ける姿こそ、国民的ロックバンドたる所以である。そしてツアーの1箇所目は、2024年の元日に発生した能登半島地震からまもなく1年が経つ石川県になることも明らかになった。今なお厳しい状況が続く石川県に心を寄せ、音楽で明るい話題を届けるべく、北陸の地からツアーを始める。

先日発表された「ROCK IN JAPAN FES 2024 in HITACHINAKA」ライブ・ビューイングのアンコール上映(※)にて、収益の一部が、能登半島地震および豪雨災害で被災された方々を支援するために寄付されることも発表されているが、常に世の中の状況と向き合い、自分たちに出来ることを形にしていくサザンとしての強い意志や使命感が感じられる。

全国ツアーのチケットは、本日正午より、オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員向けの先行受付が開始となる。

また、アルバムタイトルと全国ツアーの発表に際して、特設サイトがオープン。サイト内では、未発表の新曲を一部聴くことのできる特報映像が公開されている。サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch(※)■12月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」ライブ・ビューイングのアンコール上映も

9月に茨城県ひたちなか市国営ひたち海浜公園で開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」では、チケットの応募殺到を受けてサザンオールスターズのステージを全国映画館でライブ・ビューイングを実施したことも記憶に新しいが、異例のアンコール上映という形で、全国の映画館にて『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映』が12月13日(金)から17日(火)まで上映される。本イベントから得られる収益の一部は、ツアーの1箇所目を石川県にしたことと想いを同じくして、能登半島地震および豪雨で被災された方々を支援するため、災害義援金として石川県に寄付される。チケットは、ローソンチケットにて11月14日(木)23時59分まで先行受付中。本日の発表に際して、サザンオールスターズから“簡潔な”コメントが寄せられた。この言葉に想いを込めて。「THANK YOU SO MUCH」サザンオールスターズ

本日、読売新聞の朝刊に掲載された広告やHP等では、今回発表されたコメントの「この言葉に想いを込めて。」と共に夕景の浜辺に“THANK YOU SO MUCH”と描かれたキービジュアルが掲載されている。この画像から、今までの歩みや活動を支えてくれているすべての人への感謝と共に、アルバムとツアーへの強い覚悟を感じとることができる。