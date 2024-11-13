『2024FNS歌謡祭』2週間連続放送へ 司会は相葉雅紀＆第1弾アーティスト計49組発表
フジテレビでは、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2024FNS歌謡祭』を、12月4日と11日の2週連続で放送することが決定した。2夜合計、約8時間30分の生放送で届ける。出演アーティスト第1弾として、aiko、Superfly、なにわ男子、Number_i、浜崎あゆみ、星野源、Mrs. GREEN APPLEら、計49組も解禁された。
【画像】嵐、デビュー25周年記念日に感謝のメッセージ 四宮隆史社長の投稿も
今年を彩った話題のアーティストが初出演。5月に公開した「はいよろこんで」がミュージックビデオの再生回数が1億回を突破し、TikTokのダンス投稿を含めたSNS総再生回数が100億回超えという爆発的ヒットを生んだこっちのけんとが初出演。ハローキティとサンリオの仲間たちと共に番組を盛り上げる。
さらに、韓国で発売したアルバムが５作連続ミリオンセラーを達成し、今年待望の日本デビューを果たした世界中から注目を集めるガールズグループ・aespaや、TVアニメ『【推しの子】』（2024年／TOKYO MX他）の第2期オープニング主題歌を担当したことでも話題の中島健人とキタニタツヤからなるユニット・GEMNをはじめ、IMP.らが初登場を飾る。さらに、B’zの松本孝弘がソロとして初出演し、こちらもソロとして初出演となるGLAYのボーカル・TERUとのコラボ曲を披露する。
このほか、AI、上白石萌音、工藤静香、木梨憲武、JO1、柴咲コウ、timelesz、NiziU、乃木坂46、Hey! Say! JUMP、INI、King ＆ Prince、SUPER EIGHTら多彩なアーティストが登場し、一夜限りの祭典を彩る。また、追加出演アーティストの情報や、『FNS歌謡祭』でしか見られない特別な企画は後日発表される。
■第1夜 12月4日 午後6時30分〜午後11時28分
■第2夜 12月11日 午後6時30分〜午後9時54分
■第1夜 出演アーティスト
AI
ano
家入レオ
aespa
上白石萌音
木梨憲武
工藤静香
倖田來未
こっちのけんと
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
柴咲コウ
JUJU
timelesz
Number_i
NiziU
乃木坂46
Perfume
浜崎あゆみ
ハローキティとサンリオの仲間たち（クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ）
BE:FIRST
Hey! Say! JUMP
星野源
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
■第2夜 出演アーティスト
INI
IMP.
aiko
生田絵梨花
HY
AKB48
King & Prince
櫻坂46
GENERATIONS
GEMN
SUPER EIGHT
Superfly
TERU（GLAY）
なにわ男子
新浜レオン
羊文学
僕が見たかった青空
マカロニえんぴつ
松本孝弘（B’z）
宮本浩次
LiSA
Little Glee Monster
他
（50音順）
【画像】嵐、デビュー25周年記念日に感謝のメッセージ 四宮隆史社長の投稿も
今年を彩った話題のアーティストが初出演。5月に公開した「はいよろこんで」がミュージックビデオの再生回数が1億回を突破し、TikTokのダンス投稿を含めたSNS総再生回数が100億回超えという爆発的ヒットを生んだこっちのけんとが初出演。ハローキティとサンリオの仲間たちと共に番組を盛り上げる。
このほか、AI、上白石萌音、工藤静香、木梨憲武、JO1、柴咲コウ、timelesz、NiziU、乃木坂46、Hey! Say! JUMP、INI、King ＆ Prince、SUPER EIGHTら多彩なアーティストが登場し、一夜限りの祭典を彩る。また、追加出演アーティストの情報や、『FNS歌謡祭』でしか見られない特別な企画は後日発表される。
■第1夜 12月4日 午後6時30分〜午後11時28分
■第2夜 12月11日 午後6時30分〜午後9時54分
■第1夜 出演アーティスト
AI
ano
家入レオ
aespa
上白石萌音
木梨憲武
工藤静香
倖田來未
こっちのけんと
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
柴咲コウ
JUJU
timelesz
Number_i
NiziU
乃木坂46
Perfume
浜崎あゆみ
ハローキティとサンリオの仲間たち（クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ）
BE:FIRST
Hey! Say! JUMP
星野源
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
■第2夜 出演アーティスト
INI
IMP.
aiko
生田絵梨花
HY
AKB48
King & Prince
櫻坂46
GENERATIONS
GEMN
SUPER EIGHT
Superfly
TERU（GLAY）
なにわ男子
新浜レオン
羊文学
僕が見たかった青空
マカロニえんぴつ
松本孝弘（B’z）
宮本浩次
LiSA
Little Glee Monster
他
（50音順）