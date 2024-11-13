¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡Û¼éÈ÷¤â½àÈ÷ËüÃ¼¡¡¾®±à³¤ÅÍ¡õÂ¼ÎÓ°ìµ±¤Î¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëµ¯ÍÑ¡×¤Ç²ò¾Ã¤·¤¿àÆóÎÝÌäÂêá
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£³Æü¤Ë¡ÖÂè£³²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÂÁÈ½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡££±£²Æü¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤ÇÆþÇ°¤ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡áÀ¾Éð¡Ë¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ëÆâÌî¼éÈ÷¿Ø¤â¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¼ê¤°¤¹¤Í°ú¤¯¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡áµð¿Í¡Ë¤¬º¸ÏÆÊ¢ÄË¤Î²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢£±£°·îËö¤ËÂç²ñ»²²Ã¤ò¼Âà¡£ËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡á¹Åç¡Ë¤äÂ¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡á³ÚÅ·¡Ë¤¬ÆÍ´Ó¹©»ö¤Ç¡ÖµÞÂ¤¡¦ÆóÎÝ¼ê¡×¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö½é¤Ï°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤âÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦¥Á¥§¥³Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ÎÆóÍ·´Ö¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¾®±à¡¢¡Ö£¸ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¹ÈÎÓ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡££²²ó¤«¤é¾®±à¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂ¼ÎÓ¤¬ÆóÎÝ¤ËÆþ¤ê¡¢£·²ó¤Ë¤Ï¹ÈÎÓ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¸»ÅÄ¤¬Í··â¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï¤Ç¼éÈ÷¸òÂå¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖºÇÂç¤Î·ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿àÆóÎÝÌäÂêá¤â¾®±à¤ÈÂ¼ÎÓ¤¬ÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¿ï½ê¤Ç¹¥¼é¤â¸«¤»¤¿¤³¤È¤ÇÌµ»ö²ò·è¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤éÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢ÆóÍ·´Ö¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëµ¯ÍÑ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¸ù¤òÁÕ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÛðÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö»î¹çÃæ¤Î¤±¤¬¤ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÂ¼ÎÓ¤â¾®±à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡ÊÆóÎÝ¡Ë¤ò¼é¤ì¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤âÊäÂ¡£àºÒ¤¤Å¾¤¸¤ÆÊ¡¤È¤Ê¤¹á¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë»öÁ°¤Î´íµ¡´ÉÍý¤¬·ë¼Â¤·¡¢¶þ¶¯¤ÎÅ´ÊÉ¼éÈ÷¿Ø¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂ¼ÎÓ¤ÏËÜ¿¦¤ÎÍ··â¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤¬¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÃÏÆ»¤Ë¼éÈ÷ÆÃ·±¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»°Í·´Ö¤È°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤Ï¡ØÌÜ¤«¤é´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ÊÂ¼ÎÓ¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¥³¡¼¥Á¡Ë
¡¡¼ç¤Ë£²£°Âå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤à¼ã»ø¤¿¤Á¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¼éÈ÷ÎÏ¡×¤ò¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£