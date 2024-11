サザンオールスターズが、16作目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』を2025年3月にリリースすることを発表した。そして、待望の全国ツアーの開催も同時発表。ツアータイトルは<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>。このツアーでは、2025年1月より全国のアリーナ&ドーム会場で13箇所26公演を実施する。サザンオールスターズの全国ツアーとしては、2019年に開催された<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2019 「“キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!?」>以来6年ぶりとなる。1月から4月頭までの前半戦がアリーナ公演、4月中旬から5月末までの後半戦がドーム公演となる今回のツアーは、32年前の1992年に開催した<歌う日本シリーズ1992〜1993>(全40本)以来最多の公演数である。

ライブ・イベント情報

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>

1月11日(土)開場16:00 開演17:00

1月12日(日)開場16:00 開演17:00

会場:石川県産業展示館4号館



1月22日(水)開場17:30 開演18:30

1月23日(木)開場17:30 開演18:30

会場:広島サンプラザホール



1月28日(火)開場17:30 開演18:30

1月29日(水)開場17:30 開演18:30

会場:神戸ワールド記念ホール



2月 8日(土)開場15:30 開演17:00

2月 9日(日)開場15:00 開演16:30

会場:さいたまスーパーアリーナ



2月19日(水)開場17:30 開演18:30

2月20日(木)開場17:30 開演18:30

会場:宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ



3月 1日(土)開場16:00 開演17:00

3月 2日(日)開場15:30 開演16:30

会場:あなぶきアリーナ香川



3月15日(土)開場16:00 開演17:00

3月16日(日)開場15:30 開演16:30

会場:沖縄アリーナ



4月 2日(水)開場17:00 開演18:30

4月 3日(木)開場17:00 開演18:30

会場:横浜アリーナ



4月12日(土)開場15:00 開演17:00

4月13日(日)開場15:00 開演17:00

会場:みずほPayPayドーム福岡



4月23日(水)開場16:30 開演18:30

4月24日(木)開場16:30 開演18:30

会場:バンテリンドーム ナゴヤ



5月10日(土)開場15:00 開演17:00

5月11日(日)開場14:00 開演16:00

会場:大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)



5月17日(土)開場15:00 開演17:00

5月18日(日)開場14:00 開演16:00

会場:京セラドーム大阪



5月28日(水)開場16:00 開演18:30

5月29日(木)開場16:00 開演18:30

会場:東京ドーム



■チケット料金 全席指定 11,000円(税込)

※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch/tour

ライブ・イベント情報

イベント名:ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映

上映日時:

12月13日(金) 14:00開演/20:00開演

12月14日(土) 10:00開演/17:00開演

12月15日(日) 10:00開演

12月16日(月) 17:00開演

12月17日(火) 19:00開演

会場:47都道府県210館以上の映画館

協力:ロッキング・オン・ジャパン

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

チケット代:4,000円(税込)

※本イベントから得られる収益の一部は、令和6年能登半島地震、および能登豪雨に係る災害義援金として石川県に寄付されます。チケット受付:

ローソンチケット プレリクエスト受付(抽選) 11月3日(日)昼12:00〜14日(木)23:59

一般発売(先着) 12月9日(月)18:00〜各回開演時間まで販売

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします(映画館でのチケット販売はございません)。

※上映会場・詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映 公式サイト」をご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-rijfes-encore/

ツアーの1箇所目は、2024年の元日に発生した能登半島地震からまもなく1年が経つ石川県になることも明らかになった。今なお厳しい状況が続く石川県に心を寄せ、音楽で明るい話題を届けるべく、北陸の地からツアーを始める。先日発表された<ROCK IN JAPAN FES 2024 in HITACHINAKA>ライブ・ビューイングのアンコール上映にて、収益の一部が、能登半島地震および豪雨災害で被災された方々を支援するために寄付されることも発表されているが、常に世の中の状況と向き合い、自分たちに出来ることを形にしていくサザンとしての強い意志や使命感が感じられる。全国ツアーのチケットは、オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員向けの先行受付が開始となる。詳細はHPをチェックしていただきたい。発表に際して、サザンオールスターズから“簡潔な”コメントが寄せられた。──────────────この言葉に想いを込めて。「THANK YOU SO MUCH」サザンオールスターズ