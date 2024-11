ロックバンド・サザンオールスターズが現在制作している16枚目のオリジナルアルバムが、来年3月にリリースされることが13日、発表された。タイトルは『THANK YOU SO MUCH』に決定。また、全国13ヶ所をめぐる6年ぶりの全国ツアーの開催も明らかになった。6月25日のデビュー記念日には、バンドとして16作目となるオリジナルアルバムを制作することを発表。作品の完成に先駆けて「恋のブギウギナイト」「ジャンヌ・ダルクによろしく」の2曲を配信リリースしている。

9月に行われた『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』の“最後の夏フェス”出演など、例年以上に精力的に活動する姿を見せ続けていたその裏では連日スタジオに通い詰め、アルバム制作に邁進。発表当初、「年内にリリースするべく制作中」とコメントしていたが、過密極めるスケジュールもありつつ、アルバム制作が進むにつれ増していく作品への“熱”ゆえに満足いく仕上がりまでとことん突き詰めるべく、今冬から来春リリースに変更となっていた。そのアルバム制作も佳境に入り、完成を目前に控える中、先んじてアルバムのタイトルが解禁された。それと同時に全国ツアーの開催も決まった。ツアータイトルは『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』。きょう13日に発表されたアルバムタイトルと同名(※「!!」を除く)を冠した本ツアーでは、来年1月より全国のアリーナ&ドーム会場で13ヶ所26公演を実施する。サザンオールスターズの全国ツアーとしては、2019年に開催された『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2019 「“キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!?」』以来6年ぶりとなる。1月から4月頭までの前半戦がアリーナ公演、4月中旬から5月末までの後半戦がドーム公演となる今回のツアーは、32年前の1992年に開催した『歌う日本シリーズ1992〜1993』(全40本)以来最多の公演数となる。デビューから46年が経ち、今やバンドの平均年齢も69歳となる中で、この国内最大規模の公演に挑む。ツアーの1ヶ所目は、2024年の元日に発生した能登半島地震からまもなく1年が経つ石川県になることも明らかになった。今なお厳しい状況が続く石川県に心を寄せ、音楽で明るい話題を届けるべく、北陸の地からツアーを始める。先日発表された『ROCK IN JAPAN FES 2024 in HITACHINAKA』ライブ・ビューイングのアンコール上映にて、収益の一部が、能登半島地震および豪雨災害で被災された人たちを支援するために寄付されることが発表されているが、常に世の中の状況と向き合い、自分たちに出来ることを形にしていくサザンとしての強い意志や使命感が感じられる。全国ツアーのチケットは、きょう13日正午より、オフィシャルファンクラブ『サザンオールスターズ応援団』会員向けの先行受付が開始となる。また、アルバムタイトルと全国ツアーの発表に際して、特設サイトがオープンした。サイト内では、未発表の新曲を一部聴くことのできる特報映像が公開されている。また、12月には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』ライブ・ビューイングのアンコール上映を行う。9月に行われた同フェスでは、チケットの応募殺到を受けてサザンオールスターズのステージを全国映画館でライブ・ビューイングを実施。今回は異例の“アンコール上映”という形で、全国の映画館で『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映』が12月13〜17日まで上映される。同イベントから得られる収益の一部は、能登半島地震および豪雨で被災された人たちを支援するため、災害義援金として石川県に寄付される。チケットは、ローソンチケットで11月14日午後11時59分まで先行受付中。この日の発表にあたり、サザンオールスターズから「この言葉に想いを込めて。『THANK YOU SO MUCH』」と“簡潔な”コメントが寄せられた。12日の読売新聞の朝刊に掲載された広告やHP等では、今回発表されたコメントの「この言葉に想いを込めて。」と共に夕景の浜辺に“THANK YOU SO MUCH”と描かれたキービジュアルが掲載されている。この画像から、今までの歩みや活動を支えてくれているすべての人への感謝と共に、アルバムとツアーへの強い覚悟を感じとることができる。■『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』概要1月11日(土)開場16:00 開演17:001月12日(日)開場16:00 開演17:00会場:石川県産業展示館4号館1月22日(水)開場17:30 開演18:301月23日(木)開場17:30 開演18:30会場:広島サンプラザホール1月28日(火)開場17:30 開演18:301月29日(水)開場17:30 開演18:30会場:神戸ワールド記念ホール2月8日(土)開場15:30 開演17:002月9日(日)開場15:00 開演16:30会場:さいたまスーパーアリーナ2月19日(水)開場17:30 開演18:302月20日(木)開場17:30 開演18:30会場:宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ3月 1日(土)開場16:00 開演17:003月 2日(日)開場15:30 開演16:30会場:あなぶきアリーナ香川3月15日(土)開場16:00 開演17:003月16日(日)開場15:30 開演16:30会場:沖縄アリーナ4月2日(水)開場17:00 開演18:304月3日(木)開場17:00 開演18:30会場:横浜アリーナ4月12日(土)開場15:00 開演17:004月13日(日)開場15:00 開演17:00会場:みずほPayPayドーム福岡4月23日(水)開場16:30 開演18:304月24日(木)開場16:30 開演18:30会場:バンテリンドーム ナゴヤ5月10日(土)開場15:00 開演17:005月11日(日)開場14:00 開演16:00会場:大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)5月17日(土)開場15:00 開演17:005月18日(日)開場14:00 開演16:00会場:京セラドーム大阪5月28日(水)開場16:00 開演18:305月29日(木)開場16:00 開演18:30会場:東京ドームチケット料金:全席指定1万1000円(税込)※5歳以上要チケット/4歳以下のは膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要。