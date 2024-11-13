CDパッケージ『ハロウィンと朝の物語』



2025年3月5日(水)発売■特装盤(PCSC受注生産限定)CD+Blu-ray13,000円＋税品番：BRCA.00156【収録内容】1.物語2.小生の地獄3.あずさ55号4.《光冠状感染症狂詩曲》5.あの日の決断が奔る道6.皐月の箱庭7.Halloween ジャパネスク '248.？？？？・特装盤仕様「Halloween ジャパネスク '24」MV収録Blu-ray Disc付き「12通の伝言」歌詞ブックレットトールケースサイズ豪華装丁受注期間：2024年11月13日(水)0:00〜2025年1月7日(火)23:59▼予約https://shopweb.ponycanyon.co.jp/cgi-cst/PCSCW01/PCSCW.pl?TRGID=PCSCW0103&SAME_ADD=1&SYSKBN=Z36&CMD=ADD_CSV&ADD_CSV_BNG=P153044For oversea’s custumerhttps://shop.ponycan.com/products/list?name=soundhorizonhalloween2024■通常盤CD Only2,500円＋税品番：PCCA.06372【収録内容】1.物語2.小生の地獄3.あずさ55号4.《光冠状感染症狂詩曲》5.あの日の決断が奔る道6.皐月の箱庭7.Halloween ジャパネスク '248.？？？？・通常盤仕様歌詞ブックレット▼予約https://pony-canyon.lnk.to/halloweentoasanomonogatari【『ハロウィンと朝の物語』レコーディング参加アーティスト】■Vocals：RevoJIMANG、灰野優子、ハロウィン関係者、深見梨加、松岡夏輝、本屋碧美、山崎杏■Voices：岡本信彦、茅野愛衣■Narration：Ike Nelson■Musicians：Ken☆Ken（Dr.）、長谷川淳（Ba.）、YUKI（Gt.）、西山毅（Gt.）、河合英史（key.）郄桑英世（Reco.）、中ヒデヒト（S,Sax）、三沢またろう（Perc.）、元永拓（尺八）、KIJI（三味線）、由有（和太鼓）、本間貴士（箏）、五十嵐宏治（Acco.）鈴木正則 Brass Section吉田篤貴 EMO Strings【ショップ別オリジナル特典】全国アニメイト（通販含む）：登場人物たちからのグリーティングカードAAmazon.co.jp：登場人物たちからのグリーティングカードB楽天ブックス：登場人物たちからのグリーティングカードC全国HMV/HMV&BOOKS online：登場人物たちからのグリーティングカードDセブンネットショッピング：登場人物たちからのグリーティングカードEタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：登場人物たちからのグリーティングカードFポニーキャニオンショッピングクラブでご予約の〈通常盤〉：登場人物たちからのグリーティングカードG