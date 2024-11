LE SSERAFIMが、11月13日午前0時、12月11日発売の日本3rdシングル「CRAZY」に収録される日本オリジナル曲「Star Signs」をサプライズで先行配信した。本楽曲は、弾むようなピアノの音とグルービーなベース、J-POP風のコード進行で構成されたメロディが特徴で、シティポップの要素も加えられた楽曲をLE SSERAFIMが優しく歌い上げている。LE SSERAFIMは、これまで幅広い音楽ジャンルで世界中のリスナーを魅了しており、今回「Star Signs」でもJ-POP風シティポップジャンルで新たな魅力を披露した。

▲「Star Signs」ジャケット画像 ▲「Star Signs」ジャケット画像

「Star Signs」には、“特別な縁(Star Signs)を持つ私たちは、これからも恐れず本能のままに進んでいく”というメッセージが込められており、本楽曲を聴いていると、特別な縁で結ばれた仲間との友情が思い起こされる。特に「Our star signs 確実に My eyes Tell you everything 瞬き目覚める / Our star signs In the galaxy Align 唯一無二 特別な星の元で生まれた」というサビからは、優しさ溢れる魅力が引き立っている。先行配信スタートと同時に、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに自身初となる「Star Signs」のLyric Videoが公開された。映像では、夜道を走るバスの中に集まった5人のメンバーが、楽曲に込められた優しい雰囲気を柔らかいボーカルで表現している。楽しそうなメンバーたちの姿と、冬の透き通った空気に溶け込むような穏やかで感覚的な映像が調和し、見る人に癒しをもたらすはずだ。

日本3rdシングル「CRAZY」

発売日:2024年12月11日(水)

先行配信「Star Signs」リンク:https://lesserafim.lnk.to/starsignsPR

商品予約リンク:https://lesserafim.lnk.to/jp3rdsgPR



■CD収録曲

1. CRAZY -Japanese ver.-

2. EASY -Japanese ver.-

3. Star Signs



■商品内容(全10形態)

初回限定盤A

品番:TYCT-39253 価格:1,815円(税込)

・CD (1枚)

・フォトブック(36P)

・リリックブック(8P)

・セルフィーフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種

・肖像ステッカー(1枚)※全5種のうちランダム1種

・スペシャルホログラムフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種 ※2,500枚限定



初回限定盤B

品番:TYCT-39254 価格:1,815円(税込)

・CD (1枚)

・デジタルコードカード(1枚)

映像内容:

01. CRAZY -Japanese ver.- Jacket Shoot Sketch

02. CRAZY -Japanese ver.- Music Video Shoot Sketch & Star Signs Lyric Video Shoot Sketch

・リリックブック(16P)

・セルフィーフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種

・肖像ステッカー(1枚)※全5種のうちランダム1種

・スペシャルホログラムフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種 ※2,500枚限定



通常盤・初回プレス

品番:TYCT-39260 (※初回プレス限定)価格:1,100円(税込)

・CD (1枚)

・リリックブック(8P)

・セルフィーフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種 ※初回仕様のみ



LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN盤

品番:PROV-5041 価格:2,420円(税込)

・CD (1枚)

・フォトブック (40P)

・リリックブック(4P)

・セルフィーフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種

・折込ポスター 1枚

・ロゴステッカー 1枚



UNIVERSAL MUSIC STORE盤

品番:PDCV-5080 価格:1,100円(税込)

・CD (1枚)

・リリックブック(8P)

・セルフィーフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種



初回限定 メンバーソロジャケット盤

(KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA, HONG EUNCHAE)

品番:TYCT-39255(KIM CHAEWON)、TYCT-39256(SAKURA)、TYCT-39257(HUH YUNJIN)、TYCT-39258(KAZUHA)、TYCT-39259(HONG EUNCHAE)

価格:1,100円(税込)

・CD (1枚)

・リリックブック(12P)

・各メンバー別セルフィーフォトカード(1枚)※全2種のうちランダム1種

・各メンバー別メッセージカード (1枚)



[CD購入特典]

ストア別セット購入特典

LE SSERAFIM Weverse Shop JapanとUNIVERSAL MUSIC STOREの2店舗にて、下記対象商品をセットで同時予約購入すると先着で各ストア限定特典をプレゼント



◾️初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、各ストア盤 計4形態セット購入特典

・LE SSERAFIM Weverse Shop Japan : フォトカードホルダー+フォトカードセット

(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN限定盤)

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー

(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤)



◾️初回限定 メンバーソロジャケット盤 計5形態セット購入特典

(KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA, HONG EUNCHAE)

・LE SSERAFIM Weverse Shop Japan : ホログラム入りフォトカードコンプリート5枚セット

・UNIVERSAL MUSIC STORE : フォトカードコンプリート5枚セット



※ストア別セット購入特典はCDを1枚ずつ単品で4枚、または5枚購入しても特典は付かないため注意

※特典は先着のため、無くなり次第終了

※LE SSERAFIM Weverse Shop JapanとUNIVERSAL MUSIC STOREの各特典絵柄は異なるため注意



LE SSERAFIM Weverse Shop Japan、UNIVERSAL MUSIC STORE 店舗別購入特典

初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、各ストア盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入すると先着で各ストア限定特典をプレゼント

・LE SSERAFIM Weverse Shop Japan : ブロマイド

・UNIVERSAL MUSIC STORE : スマホサイズステッカー



※ストア別セット購入特典は対象外

※LE SSERAFIM Weverse Shop JapanとUNIVERSAL MUSIC STOREの各特典絵柄は異なるため注意



店舗別購入特典

下記対象店舗にて、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚購入すると、各店舗のオリジナル特典をプレゼント

・TOWER RECORDS : ステッカー(全5種のうちランダム1種 / サイズ未定)

・HMV : ステッカー(全5種のうちランダム1種 / サイズ未定)

・TSUTAYA RECORDS : ポスター(サイズ未定)

・Amazon.co.jp : メガジャケ(購入したCDと同じ絵柄のメガジャケをプレゼント)

・楽天ブックス : ステッカー(サイズ未定)

・その他一般店、オンラインショップ :ポストカード



※TOWER RECORDSとHMVのステッカーの絵柄は異なるため注意

※特典は先着のため、無くなり次第終了

※取扱いのない店舗・オンラインショップもあるため、詳しくは店舗にて

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外

※特典の絵柄は後日お知らせ



予約サイト LE SSERAFIM Weverse Shop Japan:https://go.weverse.io/qt3S/l0a8rfz3

UNIVERSAL MUSIC STORE:https://umusic.jp/2Ts6HXeC

また、「Star Signs」が<LUMINE 2024年クリスマスキャンペーン>のタイアップ曲に起用されたことが発表された。さらに、ルミネエスト新宿 6Fエストマでは、12月6日より<LE SSERAFIM × LUMINE SPECIAL POP UP 2024>の開催も決定しており、LE SSERAFIMのオリジナルビジュアルを使用したグッズが展開される予定だ。12月11日にはいよいよ日本3rdシングル「CRAZY」が発売される。11日午前0時には、全3曲の音源とタイトル曲「CRAZY -Japanese ver.-」のミュージックビデオが公開となる。日本3rdシングル「CRAZY」には、「CRAZY -Japanese ver.-」、「EASY -Japanese ver.-」、日本オリジナル曲「Star Signs」の全3曲が収録される。11月10日(現地時間)には、イギリス・マンチェスターで開催されたヨーロッパ最大の音楽授賞式<2024 MTV Europe Music Awards>で「今年のパフォーマー」として単独ステージを披露しただけでなく、K-POPガールグループで初めて「Best PUSH」を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げるなど、世界中で活躍するLE SSERAFIMの日本での音盤発売に注目が集まっている。