【9周年】CHiCO with HoneyWorks『ハートの主張 』が投稿されたのは2015年11月13日
2015年11月13日、ニコニコ動画に投稿された『ハートの主張 ／ CHiCO with HoneyWorks』が、本日2024年11月13日で投稿から9周年を迎えました！
再生数は累計2,411,947回に達し、動画につけられたコメント数は58,417件を超えています（※記事製作時）。
■投稿者の関連動画
『プライド革命 ／ CHiCO with HoneyWorks』
『アイのシナリオ／CHiCO with HoneyWorks』
■関連リンク
・『ハートの主張 ／ CHiCO with HoneyWorks』の視聴ページ
https://www.nicovideo.jp/watch/sm27563878
・投稿者、shito/HoneyWorksさんのX
https://x.com/shito_stereo
・『ハートの主張』の関連動画
https://www.nicovideo.jp/tag/ハートの主張
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