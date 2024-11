LE SSERAFIM、日本3rdシングルより「Star Signs」をサプライズ先行配信！グループ初のリリックビデオも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Star Signs」はシティポップの要素も加えられた、J-POP風のコード進行で構成されたメロディが特徴の楽曲!

LE SSERAFIMが11月13日0時、12月11日発売の日本3rdシングル「CRAZY」に収録される日本オリジナル曲「Star Signs」をサプライズで先行配信した。

先行配信された「Star Signs」は、弾むようなピアノの音とグルービーなベース、J-POP風のコード進行で構成されたメロディが特徴で、シティポップの要素も加えられたこの楽曲をLE SSERAFIMは優しく歌い上げている。

LE SSERAFIMは、これまで幅広い音楽ジャンルで世界中のリスナーを魅了しており、「Star Signs」でもJ-POP風シティポップジャンルであらたな魅力を披露した。

「Star Signs」には、“特別な縁(Star Signs)を持つ私たちは、これからも恐れず本能のままに進んでいく”というメッセージが込められている。

「Our star signs 確実に My eyes Tell you everything 瞬き目覚める / Our star signs In the galaxy Align 唯一無二 特別な星の元で生まれた」というサビからは、優しさ溢れる魅力が。LE SSERAFIMが約1年4ヵ月ぶりに発売する日本オリジナル盤に収録される日本オリジナル曲であるだけに、多くの注目を集めそうだ。

そして、「Star Signs」の先行配信スタートと同時に、HYBE LABELSのオフィシャルYouTubeチャンネルでLE SSERAFIM初となるリリックビデオが公開。映像では、夜道を走るバスのなかに集まった5人のメンバーが、「Star Signs」の楽曲に込められた優しい雰囲気を柔らかいボーカルで表現。楽しそうなメンバーたちの姿と、冬の透き通った空気に溶け込むような穏やかで感覚的な映像が調和し、観る人に癒しをもたらす。

先行配信に先立って、「Star Signs」が「LUMINE 2024年クリスマスキャンペーン」のタイアップ曲に起用されることも発表された。ルミネエスト新宿 6Fエストマでは、12月6日より「LE SSERAFIM × LUMINE SPECIAL POP UP 2024」が開催され、LE SSERAFIMのオリジナルビジュアルを使用したグッズが展開される予定だ。

リリース情報

2024.11.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Star Signs」

2024.12.11 ONSALE

SINGLE「CRAZY」

