J1の椅子は残り1つ、4チームが争う昇格プレーオフの日程と放送が決定！

Jリーグは12日、2024 J1昇格プレーオフのキックオフ時間等が発表された。10日に明治安田J2リーグの全日程が終了。清水エスパルスのJ2優勝が決定していた中、最終節では自動昇格の1枠とプレーオフの2枠が争われた。最終節の結果、横浜FCが2位で自動昇格。V・ファーレン長崎が3位、最終節でジェフユナイテッド千葉に勝利したモンテディオ山形が4位、ファジアーノ岡山が5位、6位にベガルタ仙台が入った。

◆J1昇格プレーオフ

4チームで最後のJ1昇格1枠を争う戦い。岡山だけがJ1の経験がないクラブであり、残りの3チームはJ1復帰を目指す戦いとなる。準決勝は長崎vs仙台、山形vs岡山でカードが決定している中、12月1日(日)に開催。長崎vs仙台は13時5分から、山形vs岡山は14時からそれぞれ長崎、山形のホームで開催される。なお、試合は「DAZN」のほか、長崎vs仙台はNHK長崎とNHK仙台、山形vs岡山はNHK山形とNHK岡山で放送される。【準決勝】12月1日(日)《13:05》V・ファーレン長崎(3位) vs ベガルタ仙台(6位)[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《14:00》モンテディオ山形(4位) vs ファジアーノ岡山(5位)[NDソフトスタジアム山形]【決勝】12月7日(土)《13:05》リーグ上位 vs リーグ下位[リーグ上位のホーム]