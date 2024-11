ENHYPEN、新アルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』が発売初日にミリオンセラー達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『ROMANCE : UNTOLD ‐daydream‐』は、ブラジル、ロシア、テュルキエで1位を獲得した他、14の国と地域のiTunes「トップアルバム」チャートトップ10にチャートイン。

ENHYPENの2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD ‐daydream‐』が発売初日に100万枚以上を売り上げ、ミリオンセラーの仲間入りを果たした。ENHYPENはこれまで計6つのミリオンセラーアルバムを輩出したことになる。

11月12日、アルバム販売量集計サイトのハントチャートによると『ROMANCE : UNTOLD ‐daydream‐』が、11月11日に101万245枚売れ、デイリーアルバムチャートのトップを記録した。

『ROMANCE : UNTOLD ‐daydream‐』は、前作に収録された10曲に新しいタイトル曲「No Doubt」を含む新曲2曲を追加した作品。前作である2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』が初動販売数(発売最初の1週間販売数)234万枚を記録したダブルミリオンセラーだった点を勘案すれば、今回のリパッケージの成果も注目すべき実績に値する。

また、タイトル曲「No Doubt」は、リリースと同時に韓国国内主要音源サイトMelon、Bugus、Ginnieなどリアルタイムチャートにチャートイン。Bugusでは2位を記録した。さらに「XO(Only If You Say Yes)」「Polaroid Love」「Bite Me」「Given-Taken」など計16曲が順位圏にチャートインする底力を誇示した。

ENHYPENのグローバル好成績も予想される。『ROMANCE : UNTOLD ‐daydream‐』は、11月12日10時の時点でブラジル、ロシア、テュルキエで1位を獲得した他、14の国と地域のiTunes「トップアルバム」チャートトップ10にチャートイン。タイトル曲「No Doubt」は32あまりの国と地域、収録曲「Daydream」は24あまりの国と地域のiTunes「トップソング」にチャートインした。

「No Doubt」のMVの人気も熱い。MVは、ENHYPENが愛の熱病から脱出する独特のストーリーとセクシー美が目立つパフォーマンスを盛り込んで、グローバルファンを魅了。7の国と地域のYouTube人気急上昇動画順位圏にランクインした。

ENHYPENは11月11日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」で行われた発売記念カムバックライブで「ENGENE(ファンダム名)のことだけを考えて頑張って準備した。 直接ステージを見ればもっと好きになっていただけると思うので、たくさん愛してほしい」と伝えた。

11月19日0時には「No Doubt(Japanese Ver.)」「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」のデジタルリリースも決定している。

リリース情報

2024.11.19 ON SALE ※日本お届け日(予定)

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD ‐daydream‐』

韓国発売日:11月11日(月)

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「No Doubt(Japanese Ver.)」

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」

