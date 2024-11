「名作絵本のクッキー缶 by Cake.jp」の自販機がマルイ4施設に初登場! 可愛い美味しいヘルシーなクッキー缶をお手軽に手に入れよう。大人から子どもまで幅広く愛される「絵本」をモチーフに、原材料にこだわった「小麦・卵・乳」不使用の「名作絵本のクッキー缶 by Cake.jp」の自動販売機が北千住マルイとマルイファミリー溝口、町田マルイ、柏モディに2024年11月11日より順次導入される。

多くの方に愛される名作絵本をモチーフにした「名作絵本のクッキー缶 by Cake.jp」。缶の中のクッキーは、小さなお子さまにも安心して召し上がっていただけるよう、保存料・香料・着色料に加え、小麦・卵・乳も使用しないというこだわりの逸品で、ギフトとしても高い人気を誇っている。「名作絵本のクッキー缶 by Cake.jp」はCake.jpの販売サイトにて購入できるスイーツだが、このたび、マルイ4施設にて『おさるのジョージ』『おばけのバーバパパ』『おまえうまそうだな』『ねずみくんのチョッキ』『ねないこ だれだ』の全5種類のクッキー缶が購入できる自動販売機が展開されることが決定! お手軽にその場ですぐに購入できるようになっちゃいます♪今後もさまざまな名作絵本クッキー缶を追加予定とのこと。絵本の世界を美味しく楽しめる、食べ終えたらキュートなデザイン缶をお楽しみいただける「名作絵本のクッキー缶」、この機会に試してみてね。(C)&(R)UCS LLC and HC LLC(C)2024 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED(C)宮西達也/ ポプラ社(C)なかえよしを・上野紀子 / ポプラ社(C) Keiko Sena 1969