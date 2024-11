【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05】2025年6月 発売予定価格:1,870円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05」を2025年6月に発売する。価格は1,870円。

本製品は、フロムソフトウェアが手がけるロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、パルスブレード「HI-32:BU-TT/A」や垂直ミサイル「BML-G1/P07VTC-12」、パルスシールド「SI-24:SU-Q5」、初期ライフル「RF-024 TURNER」の武装をプラモデルで表現した商品。

今回11月12日に実施した配信「第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」にて本製品が初公開され、本製品のCG画像や原型見本が公開されたほか、「RaD CC-2000 ORBITER」と組み合わせることで「LOADER 4」を再現することができる。

【第8回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019