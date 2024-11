「クイーンズスクエア横浜クリスマス 2024」について

みなとみらいの商業施設・クイーンズスクエア横浜では、2024年11月5日に「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」が点灯。「ハローキティ」「ディアダニエル」とコラボレーションしたデザインが特徴です。カワイイ(=KAWAII)ポイントを紹介!(画像は点灯式にて筆者撮影)クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、2024年11月5日〜12月25日まで、「クイーンズスクエア横浜クリスマス 2024」を開催。

KAWAIIポイント1:BIG TREE リボン

KAWAIIポイント2:3Dホログラムファンによるアニメーション投影

KAWAIIポイント3:特別な写真が撮れるフォトスポット

KAWAIIポイント4:1日6回のショータイム

KAWAIIポイント5:館内各所のイルミネーションも「ハローキティ」「ディアダニエル」とコラボ

今年のクリスマスツリーをはじめとしたイルミネーションのテーマは、「クイーンズスクエア横浜クリスマス2024 Hello Kitty Happy Christmas」。サンリオの人気キャラクターで、2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」、そしてキティの幼なじみでボーイフレンドの「ディアダニエル」とコラボレーションした、ポップでキュートな限定デザインとなっています。初日に行われた点灯式では、ハローキティとディアダニエルのライブキャラクターが登場し、「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」を点灯。「音楽と光のパフォーマンス」演出が披露されました。ツリーの高さは約10m。正面には、ハローキティのチャームポイントである"リボン"をテーマにした「BIG TREE リボン」がついています。カワイイピンク色でとってもキュート!「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」には、丸い3Dホログラムファンが付いていて、アニメーションが投影されます。ハローキティやディアダニエルなどが現れるのでお見逃しなく。ツリーの足元には、クリスマスを楽しむハローキティやサンタ姿のディアダニエルのフォトスポットが登場。前面と背面の2カ所あるので、ここでしか撮れない特別な写真を撮ってくださいね。1日6回、ショータイムとして「音楽と光のパフォーマンス」演出が行われます。クリスマスソング(ジングルベル、あわてんぼうのサンタクロース)に合わせて、レインボーアーチと連動し、光り輝きます。「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」の設置は12月25日まで、点灯時間は11:00〜23:00。ショータイム:16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/21:00(約5分間)館内各所のイルミネーションも「ハローキティ」「ディアダニエル」とコラボレーションし、ポップでキュートな世界観に包まれています。B3F ステーションコア口 シャトルエスカレーター乗り場には、「ハローキティ」「ディアダニエル」の装飾を施したゲートが出現。みなとみらい線みなとみらい駅から「Hello Kitty Happy Christmas Tree!」が点灯するクイーンモールに向かうまでのエスカレーターの手すりのデコレーションにも注目です。ハローキティのラッピング装飾は12月25日まで。クイーンズパークのパーゴラにも光り輝くフォトスポットが設置されています。大観覧車「コスモクロック21」を背景に、撮影を楽しんで。フォトスポットは12月25日まで、イルミネーションは2025年2月28日まで(予定)。また、けやき通り側の植栽にも、KAWAIIピンク&ホワイトのイルミネーションが施されています。2025年2月28日まで(予定)。クイーンズスクエア横浜で、「ハローキティ」「ディアダニエル」と一緒にクリスマスまでの期間を楽しみましょう!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654620この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)