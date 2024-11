「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024₋2025」について

横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルでホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024₋2025」を11月6日〜2025年1月13日まで(※)開催。3施設に展示されているクリスマスツリーの見どころを取材してきました(画像は筆者撮影、一部提供)。※スカイビルは12月25日まで「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024₋2025」は「Disney | PIXAR | MARVEL | STAR WARS | “SPARK JOY” 心はじけるストーリーを、一緒に。」と題し、世界中で愛され続ける四つのブランドを代表する作品やキャラクターとともに、冬のみなとみらいをきらめきとトキメキで彩るイベントです。

さまざまな角度から楽しもう! ランドマークプラザ「SPARK TREE」

『アナと雪の女王』がモチーフ! MARK IS みなとみらい「FROZEN CRYSTAL TREE」

『トイ・ストーリー』の仲間たちに出会える! スカイビル「TOY STORY TREE」

マーベルとスター・ウォーズのファンにはたまらない特別展示「スカイガーデン」

ポップアップストア&期間限定メニューも

横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルの各施設では、四つのブランドの世界観に彩られたクリスマスツリーなどの特別展示が楽しめます。同イベントのメインツリーである全長約12mの「SPARK TREE」が横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ1階 サカタのタネ ガーデンスクエアに登場。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの四つの世界を音と光と映像で表現したライティングショーが繰り広げられます。ライティングショーはディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの全4種類。15分ごとに左右のモニターに映像が映し出され、異なる演出が実施されます。1階からだけでなく、上のフロアからも眺めてみてください。期間:2024年11月6日〜2025年1月13日点灯時間:7:00〜24:00ライティングショー:16:00〜23:00(毎時00分/15分/30分/45分)※一部日程(11月6日、9日、10日、16日、17日、2025年1月1日など)ではツリー全容の撮影ができない場合やライティングショーの実施がない場合あり(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)MARVEL (C)&(TM)Lucasfilm Ltd.2014年に日本で劇場公開され、日本公開10周年を迎えた『アナと雪の女王』。MARK IS みなとみらい1階 グランドガレリアに展示されている「FROZEN CRYSTAL TREE」は、同作品の印象的なモチーフである雪の結晶をまとったツリーです。エルサやアナ、オラフのスタチューとともに、きらびやかに空間を彩ります。約9mのツリーを中心にオーロラが姿を現す光と音のライティングショーも実施。光と音がシンクロし、まるで雪の結晶が舞っているかのような演出は感動的です。展示期間:2024年11月6日〜2025年1月13日点灯時間:7:00〜24:00ライティングショー:16:00〜23:00(毎時00分/30分)※一部日程でイベント実施予定のため、ツリー全容の撮影ができない場合やライティングショーの実施がない場合ありこのほか、ディズニー作品モチーフの装飾やディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』のフォトスポット(4階 浅草 キッチン大宮横)も登場。(C)Disneyスカイビル10階 吹き抜けには、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』をイメージした「TOY STORY TREE」が登場。ツリーに装飾されたおもちゃたちが、オルゴール調の音楽とともにワクワクしたホリデー気分を盛り上げてくれます。「TOY STORY TREE」を見た後は、11階のスタチューフォトスポットと28階のガーデンパティオへ行くのもお忘れなく。ガーデンパティオでは、ゴールドのイルミネーションが施されたフォトスポットと、10種類のキャラクターオーナメントに出会えます。展示期間:2024年11月6日〜12月25日点灯時間:10:00〜23:00(C)Disney/Pixar横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」(要入場料)では、世界中でファンを魅了し続けるマーベルとスター・ウォーズの世界を満喫いただける特別展示「SPARKLE SKY ―MARVEL & STAR WARS」を実施。マーベル・コミックス創刊85周年を記念した「マーベル85周年 ヒーローたちのレガシー」では、人気ヒーローたちの等身大スタチューが、ずらりと並ぶ天空のフォトスポットが出現します。「スター・ウォーズ ファン・コレクション・ギャラリー」には、技巧派模型愛好ファンによる超絶したモデルキットが勢ぞろい。スペースシップ、名シーンのジオラマなどの展示は圧巻です。マーベルとスター・ウォーズの歴代ポスタービジュアルを使用したポストカード6枚セット付きの特別入場チケットを数量限定で発売。会期中に第二弾の発売も予定しています。チケット料金などは公式Webサイトでご確認ください。(C)MARVEL (C)&(TM)Lucasfilm Ltd.横浜ランドマークタワーとMARK IS みなとみらいでは、ポップアップストアが限定オープン。また、ディズニーの各キャラクターにインスパイアされたドリンクメニューも発売します。ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいでは「ホリデースタンプラリー」を開催。4カ所巡るとオリジナルステッカーがもらえます。第1弾(11月6日〜30日)、第2弾(12月1日〜25日)、第3弾(12月26日〜2025年1月13日)の三つの期間に分かれており、期間ごとにスタンプが変わります。ホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024₋2025」を2024年11月6日〜2025年1月13日まで開催(一部12月25日まで)。イベントの公式Webサイトをチェックしてお出かけください。(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)MARVEL (C)&(TM)Lucasfilm Ltd.この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)