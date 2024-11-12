HKT48¤ÎÄ¹Ìî¤é¤é(¸åÎóÃæ±û)(HKT48¤ÎX@hkt48_official_¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡6Æü¤Ë14ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î­àÄ¶¿·À±­á¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡Ö±©¤Ð¤¿¤­¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¹­¤²¤¿Ìö¿Ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏHKT48¤ÎÄ¹Ìî¤é¤é(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¡£5·î¤Ë7´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë­àÄ¶¿·À±­á¤Ï¥­¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤é¤é¤Ñ¤Ê¤éÈô¤Ù¤½¤¦¡×¡ÖåºÎï¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¡×¡Ö¿­¤Ó¿­¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 