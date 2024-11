これでアンダー5万円!?ヴァーグウォッチでは初めてのムーンフェイズ機構を搭載した腕時計が登場！

アクセサリー感覚でカジュアルに身につけられるデイリーウォッチを探しているあなたに、人気アパレルブランド・アダム エ ロペから登場した「VAGUE WATCH Co. for ADAM ET ROPÉ EX FLATBACK WRISTWATCH」(4万9500円)をご紹介します。

純白のダイヤルに月の満ち欠けを示すムーンフェイズとデイデイト表示を搭載したクオーツウォッチは、アンティーク調デザインを得意とするVAGUE WATCH Co.(ヴァーグウォッチカンパニー)とのコラボレーションモデル。レトロモダンなシルエットに、さりげなく個性を主張するムーンフェイズが添えられた1本です。

清潔感のあるモダンなスタイルで幅広い世代から支持を集めるアダム エ ロぺとVAGUE WATCH Co.がタッグを組んでのコラボレーションウォッチは、今回が第二弾となるもの。第一弾と同じく、「attract(惹きつける)」と「structure(構造)」を掛け合わせて考案された“ATTRUCTURE”なる概念をコンセプトとしています。

直径34mmとやや小ぶりなケースサイズ、クラシカルなリーフ型の時分針、陶器のような輝きを放つポーセリンホワイトのダイヤルは、1950年代中期から1960年代初頭にかけて生産されていたマスターピースから着想を得てデザインされたものです。硬質クリスタルガラスを用いたドーム型風防や、外周にコインエッジのような装飾を備えたフラットなケースバックがヴィンテージウォッチを彷彿とさせますが、特筆すべきは6時位置に配置されたムーンフェイズ機構です。

アンティークウォッチディーラーとして30年、時計製作に携わってから20年と、長きにわたる活動を通じて数多くの腕時計に携わってきたVAGUE WATCH Co.ですが、ムーンフェイズ機構を備えたウォッチを製品化するのは今回のモデルが初めてです。現代のライフスタイルにおいて月の満ち欠けを知らせるクラシカルな機構の役割は決して大きくはありませんが、愛らしい天体の動きが日常生活にちょっとした楽しみをもたらしてくれます。

クラシカルなダイヤルデザインとの相性を考え、ブレスレットには金属板を折り曲げて形成する巻き込みブレスを採用。控えめにシェイプされたテーパードシルエットと、表面に施されたサテン仕上げが手元に落ち着いた印象を与えます。

防水性能は、日常生活で安心して使用できる50m防水を備え、ムーブメントには信頼性の高い日本製クォーツを採用しています。精度の高さはもちろん、日常でほとんどメンテナンスを要しない点もメリットのひとつです。

10月25日より「ADAM ET ROPÉ」HOMME取り扱い店舗および公式オンラインストア「J’aDoRe JUN ONLINE」にて発売中。性別を問わず身につけられるジェンダーレスなルックスや、手の届きやすい価格設定も大きな魅力といえるでしょう。

>> ADAM ET ROPÉ

<文/&GP>

