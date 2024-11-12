「30MM AC6」よりオーネスト・ブルートゥが駆るAC「ミルクトゥース」のプラモデルが2025年6月発売！
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース】
2025年6月 発売予定
価格：3,850円
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
2025年6月 発売予定
価格：3,850円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」を2025年6月に発売する。価格は3,850円。
本製品は、フロムソフトウェアが手がけるロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、オーネスト・ブルートゥが搭乗するAC「ミルクトゥース」を、同社のブラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS （30MM）」のフォーマットでプラモデル化したもの。
今回11月12日に実施した配信「第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」にて本製品が初公開された。
情報は追って記載する。【第8回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
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