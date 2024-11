A Very Laufey Holiday! 季節が移り変わり、少しずつ空気が冷たくなってきたと思ったら、クリスマスはもう目前の今日この頃。アイスランドの新世代シンガー・ソングライター、レイヴェイはつい数日前にもアレクサンダー23「Ain't Christmas」にフィーチャリング参加。昨年もノラ・ジョーンズとのコラボシングル『Christmas with You』をリリースしたり、毎年ホリデイシーズンが近づくと何かと話題の彼女は、今年もこの季節に花を添えてくれる。

彼女から少し早い今年のクリスマスプレゼント、5曲入り最新EP『A Very Laufey Holiday』が11月1日にリリースされた。2021年にドディーをフィーチャーした「Love To Keep Me Warm」で始まり、2022年には「The Christmas Waltz」、2023年には「Christmas Dreaming」と続いてきた現在進行形のクリスマスソングプロジェクト「A Very Laufey Holiday」に、今年はテイラー・スウィフト、マドンナといったトップシンガーたちによってカバーされてきたクリスマスソングの大定番である「Santa Baby」が追加された。公開されたミュージック・ビデオにはアメリカを代表する俳優のビル・マーレイや、アメリカン・バレエ・シアターのプリンシパル、イザベラ・ボイルストンが出演し、長年愛されてきた往年のクリスマスソングに彩りを添えている。レイヴェイとビル・マーレイのツーショット写真レイヴェイのクリスマスプレゼントはまだまだこれだけに終わらない。実は彼女のオリジナル・クリスマスソングが、11月8日(金)より劇場公開が始まったこの冬注目の映画で挿入歌として使われている。その映画こそ『ジュマンジ』で知られる、ジェイク・カスダン監督最新作『レッド・ワン』だ。舞台はクリスマス・イヴ前夜。世界中の子どもたちへプレゼントを配るはずのサンタクロースが誘拐されてしまうという前代未聞の大事件が巻き起こる。クリスマス中止の危機が陥った世界を救うために立ち上がったのは、ドウェイン・ジョンソン演じるサンタ護衛隊長・カラム。クリス・エヴァンス演じる世界一の追跡者にして賞金稼ぎのジャックとサンタ救出に向け、手を組み世界を奔走する。サンタ救出部隊のリーダーとして登場するルーシー・リューや、誘拐されてしまうムキムキのサンタクロースをJ・K・シモンズが務めるなど豪華俳優陣による、クリスマスという設定には今までに合わせたことのないような設定が盛りだくさん。実際ここまでアクション要素がたっぷりのクリスマスムービーが過去にあっただろうか。しかしそこはもちろんクリスマスムービー。決してアクションだけの作品ではない。正反対なキャラクターであるカラムとジャックが、救出劇を通じて徐々に打ち解けていく友情模様だったり、家族愛、クリスマスの季節を迎えるたびに信じてみたくなってしまう奇跡が存分に詰まった作品となっている。正直、アクション映画があまり得意でない僕でも楽しめるか心配だったが、そんな心配をする必要は全くなかった。笑いあり涙あり、ホリデイシーズンの魔法をギュッと詰め込んだような極上の2時間に、久しぶりにいい映画を観たなと心をホクホクさせながら劇場を後にした。そんな映画の挿入歌として登場するのがレイヴェイのクリスマスソング「Christmas Magic」である。物語が急転直下で動き始めるシーンにて、効果的に使われている彼女の楽曲は、ほんの少し聴いただけでも、まるで何十年も前からあるクリスマスジャズ・スタンダードのような存在感に溢れており、それは彼女の楽曲のクオリティの高さと、彼女が使命のように語る「私の世代にジャズを取り戻したい」ということの実現を証明しているかのようだった。2024年はまさに快進撃のような1年間を過ごしたレイヴェイ。グラミー賞受賞を弾みに、アメリカのハリウッド・ボウル、 イギリスのロイヤル・アルバート・ホール といった世界を代表する会場を次々にソールドアウトしたツアー「Bewitched: The Goddess」では、北米やヨーロッパ、アジア、オーストラリアと世界各地を股にかけ、日本でもサマーソニックへの出演や、人気音楽コンテンツ「THE FIRST TAKE」への登場など記憶にも新しい。10月には米TIME誌が選ぶ「次世代の100人」に名を連ね、名実ともに次世代のスターダムを駆け上がっていく彼女だが、「現代のスターでありながら、大切な友人のように幸せを祈ってしまう」という人柄そのままの紹介文に、彼女が誰からも愛されるこれ以上ない人物だということが詰まっている。そんな彼女の音楽が鳴るクリスマスが最高じゃないわけがない。今年もとびきり楽しみなホリデイシーズンがやってくる。レイヴェイを聴くもよし、『レッド・ワン』を観るもよし、子どもから大人まで、ぜひとも素敵なクリスマスを過ごしてほしい。【関連記事】レイヴェイが音楽観を大いに語る ジャズとクラシックの融合から生まれるロマンティシズム「THE FIRST TAKE」もチェック!レイヴェイ『A Very Laufey Holiday』再生・購入:https://LaufeyJP.lnk.to/AVeryLaufeyHolidayレイヴェイ「Christmas Magic (From ”Red One”) (Amazon Music Original)」再生:https://LaufeyJP.lnk.to/ChristmasMagicRS『レッド・ワン』2024年11月8日(金)全国公開出演:ドウェイン・ジョンソン、クリス・エヴァンス、J・K・シモンズ、ルーシー・リュー、キアナン・シプカ、ボニー・ハント、クリストファー・ヒヴュ、ニック・クロール、ウェスリー・キンメル監督:ジェイク・カスダン脚本:クリス・モーガン、ハイラム・ガルシア配給:ワーナー・ブラザース映画原題:Red One/レイティング:G©2024 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVEDIMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.公式サイト:redone.jp