ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル小売売上高（9月）

予想 N/A 前回 5.1%（前年比)



22:30

カナダ住宅建設許可（9月）

予想 N/A 前回 -7.0%（前月比)



時刻未定

ドイツ経常収支（9月）

予想 N/A 前回 144.0億ユーロ



23:00

チポローネECB理事、国際マクロ経済研究フォーラム出席





13日

0:00

ウォラーFRB理事、クリアリングハウス（清算・決済機関）年次会議出席（質疑応答あり）



0:15

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



1:00

米NY連銀インフレ期待（10月）



4:00

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ヤフーファイナンス主催「連銀の新たな焦点」出席（質疑応答なし）

FRB銀行上級融資担当調査結果



7:00

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、イベント「フィンテック、AI、変化する金融情勢」講演（質疑応答あり）



7:30

バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）



「NVIDIA AI Summit Japan 2024」開催（東京、13日まで）



※予定は変更されることがあります。

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