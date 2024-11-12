ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（9月）
予想 N/A 前回 5.1%（前年比)
22:30
カナダ住宅建設許可（9月）
予想 N/A 前回 -7.0%（前月比)
時刻未定
ドイツ経常収支（9月）
予想 N/A 前回 144.0億ユーロ
23:00
チポローネECB理事、国際マクロ経済研究フォーラム出席
13日
0:00
ウォラーFRB理事、クリアリングハウス（清算・決済機関）年次会議出席（質疑応答あり）
0:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
1:00
米NY連銀インフレ期待（10月）
4:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ヤフーファイナンス主催「連銀の新たな焦点」出席（質疑応答なし）
FRB銀行上級融資担当調査結果
7:00
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、イベント「フィンテック、AI、変化する金融情勢」講演（質疑応答あり）
7:30
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）
「NVIDIA AI Summit Japan 2024」開催（東京、13日まで）
※予定は変更されることがあります。
ブラジル小売売上高（9月）
予想 N/A 前回 5.1%（前年比)
22:30
カナダ住宅建設許可（9月）
予想 N/A 前回 -7.0%（前月比)
時刻未定
ドイツ経常収支（9月）
予想 N/A 前回 144.0億ユーロ
23:00
チポローネECB理事、国際マクロ経済研究フォーラム出席
13日
0:00
ウォラーFRB理事、クリアリングハウス（清算・決済機関）年次会議出席（質疑応答あり）
0:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
1:00
米NY連銀インフレ期待（10月）
4:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ヤフーファイナンス主催「連銀の新たな焦点」出席（質疑応答なし）
FRB銀行上級融資担当調査結果
7:00
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、イベント「フィンテック、AI、変化する金融情勢」講演（質疑応答あり）
7:30
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）
「NVIDIA AI Summit Japan 2024」開催（東京、13日まで）
※予定は変更されることがあります。