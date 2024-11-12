21:00　
ブラジル小売売上高（9月）
予想　N/A　前回　5.1%（前年比)

22:30
カナダ住宅建設許可（9月）
予想　N/A　前回　-7.0%（前月比)

時刻未定
ドイツ経常収支（9月）
予想　N/A　前回　144.0億ユーロ

23:00　
チポローネECB理事、国際マクロ経済研究フォーラム出席


13日
0:00　
ウォラーFRB理事、クリアリングハウス（清算・決済機関）年次会議出席（質疑応答あり）

0:15　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

1:00　
米NY連銀インフレ期待（10月）

4:00　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ヤフーファイナンス主催「連銀の新たな焦点」出席（質疑応答なし）
FRB銀行上級融資担当調査結果

7:00　
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、イベント「フィンテック、AI、変化する金融情勢」講演（質疑応答あり）

7:30　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）

「NVIDIA AI Summit Japan 2024」開催（東京、13日まで）

※予定は変更されることがあります。