音楽ストリーミングサービスにはSpotifyやApple Music、YouTube Musicなどさまざまなものがあり、誰かから「この曲がオススメ」とリンクを教えてもらっても、自分が契約しているストリーミングサービスと違うと聞けないことがあります。「I Don't Have Spotify」は、SpotifyのリンクをYouTube Music・Apple Music・Deezerなどに変換できるウェブサービスです。

I don't have spotifyhttps://idonthavespotify.donado.co/まずはSpotifyのウェブ版やSNS投稿などから、Spotifyの楽曲URLをコピーします。日本国内からSpotifyのウェブ版にアクセスしたり、日本国内のユーザーが楽曲を共有したりした際、SpotifyのURLには「open.spotify.com/」の後ろに「intl-ja/」という識別子が付いています。これが付いたままだと「I Don't Have Spotify」がうまく動作しないため、先に削除しておく必要があります。「I Don't Have Spotify」にアクセスし、入力フォームに「intl-ja/」を削除したURLをペーストして右側の検索アイコンをクリック。すると、YouTube Music・Apple Music・Deezer・Tidalの楽曲リンクが一覧表示されました。試しにYouTube Musicへのリンクをクリック。YouTube Musicで元の楽曲を聴くことができました。なお、「intl-ja/」を正しく削除していても楽曲によってはうまく動作せず、元の楽曲とまったく異なる曲にリンクされてしまうこともありました。著名な楽曲ほど成功しやすく、マイナーな楽曲ほど失敗しやすいようです。「I Don't Have Spotify」はMac用のランチャーアプリ・Raycastの拡張機能としても配布されています。Raycast Store: I Don't Have Spotifyhttps://www.raycast.com/sjdonado/idonthavespotifyまた、「I Don't Have Spotify」のソースコードはGitHubで公開されています。「intl-ja/」などのローカライズされたURLのサポートを追加する修正も加えられており、ウェブ版でも近いうちにアップデートされる可能性があります。GitHub - sjdonado/idonthavespotify: Effortlessly convert Spotify links to your preferred streaming servicehttps://github.com/sjdonado/idonthavespotify