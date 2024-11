最近のスキンケアは「成分買い」がトレンド。メジャーどころのCICAやナイアシンアミドのほかにも、気になる成分が続々と登場しています。しかし、自分の肌に合うのか、本当に効果的なのかなど、よく分からないうちから美容液をいきなり買うのは少し勇気がいりますよね。そんなときは、“貼る美容液”と言ってもいい、美容液をたっぷり含んだシートマスクから始めてみるのがおすすめ。今回は、話題の4つの成分が配合されたシートマスクをご紹介します。

注目成分1:エクソソーム

注目成分2:グルタチオン

注目成分3:PDRN

注目成分4:アゼライン酸

肌を健やかに保ち、シワやたるみなどの改善や予防効果が期待できると言われているエクソソーム。美容医療でも人気の成分です。「ルルルン ハイドラ EX マスク」は、話題のエクソソーム(※1)を配合。先端再生テクノロジーにインスパイアされた、デイリーエイジングケア(※2)マスクです。さらに、注目のグルタチオン(※3)も配合。シートを肌にのせて5〜10分置き、はがした後は弾力・透明感(※4)・つやめきのある滑らかな肌に驚くこと間違いなしです。※1:整肌成分 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム※2:年齢に応じて肌へ潤いと弾力を与えるケアのこと※3:整肌成分 グルタチオン、アルブチン、レシチン※4:潤いを与えて、乾燥によるくすみを防ぐルルルンハイドラ EX マスク 7枚入 税込880円美容や疲労回復目的の白玉点滴としても人気のグルタチオン。抗酸化作用があるため、エイジングケアにも効果を発揮してくれます。そんな白玉美容をかなえてくれるのが、グルタチオン配合の「サボリーノ メガショット 夜用白玉美容マスク」。サボリーノはオールインワンシートマスクが有名ですが、こちらの商品も夜のたった3分(※1)でスキンケアが完了します。グルタチオン(※2)に加えて、ナイアシナミド、NMN(※3) 、3種のビタミンC(※4)も配合。大人肌をしっかりと潤いで満たしてくれます。メルティナイトの香り付きです。※1:使用時間目安※2:グルタチオン(保湿)※3:ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌)※4:アスコルビルリン酸Na、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(以上、全て整肌)サボリーノメガショット 夜用白玉美容マスク 7枚入 税込748円細胞・組織の修復、血管の新生、血流の改善を促進することで、肌を美しく若返らせると言われている「PDRN(ポリデオキシヌクレオチド)」。この成分はサーモンから抽出されるため、美容医療では“サーモン注射”としても人気の成分です。動物性PDRNより分子量が小さく、肌への吸収性が高い植物性の高麗人参PDRN(※1)を配合したmilktouch(ミルクタッチ)の「PDRNデイリースペシャルマスク」。13種類のペプチド(※2)も配合し、よりパワフルなエイジングケアを目指す商品です。肌の弾力やハリ不足といった加齢による肌悩みにアプローチして、キメの整った美しい肌へと導いてくれます。15分間肌にのせて美容成分をしっかり浸透させるのがコツです。※1:DNA-Na(整肌成分)※2:保湿成分milktouch(ミルクタッチ)PDRNデイリースペシャルマスク 7枚入 税込799円アゼライン酸は余分な皮脂の分泌を抑制し、ニキビの原因となる角化異常を抑えて毛穴の詰まりの軽減、ニキビの改善に効果を発揮してくれます。「RISM ベース デイリーケアマスク ブラック」は、RISM(リズム)の新シリーズ「BASE」の土台ケア(※1)発想のデイリーケアマスク。土台ケア成分に加えて、アゼライン酸誘導体(※2)も配合しているので、キュッと引き締まった滑らか肌へ導いてくれます。ジェル美容液をたっぷり含ませたシートマスクは、1枚5役のオールインワンタイプ。肌にのせて、5分後にシートをはがせばお手入れ完了です。毛穴が目立たないツルっとしたさらスベ肌をかなえてくれます。※1:角質層のケアのこと※2:整肌成分 アゼロイルジグリシンKRISM(リズム)ベース デイリーケアマスク ブラック 7枚入 税込770円話題の成分もシートマスクなら気軽に試すことができ、7枚入りで1000円以下とお手頃価格なのもうれしいポイント。気になる成分があったら、ぜひ試してみてくださいね。お気に入りの成分が見つかるかもしれませんよ。▼佐治 真澄プロフィール大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。All About スキンケアガイド。