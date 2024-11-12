パク・ユチョン、日本オリジナル楽曲「Get Over」を先行配信
K-POPアーティストのパク・ユチョンが12月18日、日本初ミニアルバム『Where I Walk』をリリースする。同作品収録曲より「Get Over」が11月13日から先行配信されることが決定した。
◆PARK YUCHUN (パク・ユチョン) 画像
先行シングルとして配信される「Get Over」は映画『海猿』主題歌「ビリーヴ」を手がけたR＆BシンガーSWEEPの作詞作曲によるもの。決して諦めなかった彼の想いを代弁したかのような、これからのPARK YUCHUNの活動を示唆する楽曲に仕上がっているとのことだ。
■デジタルシングル「Get Over」
配信リンク：https://linkco.re/bmQ91hGX
■日本ミニアルバム『Where I Walk』
発売元：DIAMOND MUSIC
【初回限定盤(CD+DVD)】
DM-0026 ￥6,600-(税込)
※豪華デジパック仕様
※12Pフォトブックレット
※フォトカード1種封入(全6種ランダム)
【通常盤(CD)】
DM-0027 ￥3,850-(税込)
※24Pフォトブックレット
※初回出荷分のみフォトカード1種封入(全6種ランダム)
▼CD収録曲
「時計」「Get Over」「時計inst.」を含む6曲収録予定
※フォトカードは初回盤・通常盤 共通で6種
■＜PARK YUCHUN 2024 X-mas tour「Where I Walk」＞
・1部：open13:30 / start14:00
・2部：open18:00 / start18:30
12月23日(月) 大阪・Zepp Namba
・1部：open13:00 / start13:30 ※追加公演
・2部：open18:00 / start18:30
12月24日(火) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:30 / start18:00
12月26日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama ※追加公演
・1部：open13:30 / start14:00
・2部：open18:00 / start18:30
▼チケット ※全会場共通
◯VVIP席(最前方エリア) ￥30,000
・リハーサル観覧
・ツアー貼りパス(⾮売品) ※各会場別の限定デザイン
・お⾒送りハイタッチ
◯VIP席(前方エリア) ￥20,000
・お⾒送りハイタッチ
◯1F 指定席 ￥11,000
◯2F 指定席 ￥11,000
購入サイト：https://diamond-ticket.com/?p=7605
（問）ダイヤモンドミュージック PARK YUCHUNサイト
https://diamond-m.jp/park_yuchun/contact/
関連リンク
◆PARK YUCHUN 日本オフィシャルX
◆PARK YUCHUNライブ 特設サイト
◆PARK YUCHUN 日本オフィシャルYouTubeチャンネル