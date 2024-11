ダンスボーカルグループ・MAXが12日、タワーレコード渋谷店で開かれた『MAX NEW SINGLE「BOOM BOOM BOMB BA YEA」リリース記念イベント』に登場し、囲み取材に応じた。あす13日にMAXにとって「Do Shot」以来、3年ぶりとなるシングルをリリースする。全4曲で、リード曲「BOOM BOOM BOMB BA YEA」はダンスにフォーカスを当てた一曲で、活動歴が長くなっても落ち着くのではなく、攻め続けるMAXの姿勢を見せるために、MAX史上最も激しいダンスになっている。

REINAは「コリオグラファー(振付師)が若くて、25歳くらいの方なので、MAXさんにこういう踊りを踊ってほしいという要望があって、私たちも全力で頑張りますっていう形でこの1曲が作られた」と、新曲が誕生した経緯を明かした。LINAは「リハーサルの時って、年齢を重ねてきて休憩時間が増えてきてたんですけど、30周年に向けての第1歩の曲ということで、私たちの意気込みも感じられるような曲、ダンスになっているので、“これはやばいぞ”って思うくらい練習を精一杯しました。その成果はしっかりと曲に表現されているなって思います」と自信を見せた。イベントでは、リード曲「BOOM BOOM BOMB BA YEA」とカップリング曲「Lovin ' Me」に加え、代表曲である「Give me a Shake」と「Ride on time」の全4曲を披露したほか、来年のデビュー30周年を記念し、2025年5月18日に昭和女子大学人見記念講堂でデビュー30周年記念コンサート「MAX 30th LIVE CONTACT 2025 〜Ways To Go〜」を開催することを発表した。