NOAが全国ツアー『NOA “Primary Colors” HALL TOUR IN JAPAN ~Flashing Lights~』を開催した。本稿では、11月6日に神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホールでの公演をレポートする。同公演は、2ndアルバム『Primary Colors』を携え、10月から全国6カ所をまわった本ツアーのファイナル公演となる。

スクリーン一面に映し出されたオープニングムービーに続き、NOAが登場。会場は大きな歓声に包まれた。黒のコートに身を包み、「COLORS」「gimme」を立て続けに披露。スーツスタイルのダンサーたちとともに、ステージを大きく使ったコンビネーションダンスで場を圧倒する。挨拶に続き、コール&レスポンスをへてハンドクラップを煽って始まった「Prime」、ジャケットオフで歌われ熱気が高まっていった「between」、ウィスパーボイスとセクシーな表情で魅了した「Don’t Waste My Time」と、繊細に違った表現を繰り出していった。

VTRを挟んで始まった「YBOM (You've Been On my Mind)」は、歌詞になぞらえてパズルのピースをモチーフにしたムービーと激しいダンスの動きが連動する演出で魅せた。切なくかき乱される心をダンサーたちとのスタイリッシュなパフォーマンスで表現されていく。

今回のライブのなかでもことさら心に残ったパフォーマンスが、次に披露された「imasara」だ。ステージに座って歌うNOAと、少し離れた場所に置かれた椅子にスポットライトが当たる。失った存在を取り戻したいと願うような歌声と演出によって、この苦しいラブソングの物語をより鮮やかに感じられるステージングだ。バックスクリーンに映し出されたNOAから汗が滴り落ち、その表情からは、彼がすべてを投じて音楽を生み出していることが伝わってくるようだった。

さらに「Too Young」、ミラーボールやライティング、背景映像によって砕け散った何かを感じさせた「Break Away」と、ハードなダンスパフォーマンスの裏側に切なさを感じさせる楽曲が続いた。

赤いライトと重低音、ノイズ混じりのVTRと新たな幕開けを感じさせたインターバルに続いて、NOAが赤いジャケットを羽織って再登場。「RED ZONE」「RED ZONE REMIX」と続く。客席に降り、ハイタッチを重ねながらファンに囲まれ笑顔で歌われた「answer」、ワイルドなリズム感と炎の特効でさらに熱を上げていった「Step Back」「BURN」と、次々に表情を変え楽曲の世界観を提示していった。これまでのクールさや儚さ、切なさと言った表情に加え、彼の奥底に眠る信念やパワフルさ、強さを感じさせるブロックとなった。

ライブも終盤を迎え、カジュアルな衣装にチェンジして歌われたのは「Fell in love in NYC」。東京とニューヨークの遠く離れた距離感を描いたドラマチックな映像をバックに披露された。熱気にあふれた「Always and Forever」では、表情を確かめるように客席を見つめていたNOAの姿が印象深い。さらにミラーボールの細かい光が観客を照らした「Last Letter」へと続き、ジャンプとシンガロングで会場はますますひとつになっていく。

本編最後の曲は「Red Light」。このパートのみ撮影が許可されたが、客席のファンは撮影しながらも全力でタオルを回しペンライトを振り、ステージのNOAとこの時間を惜しむように情熱をぶつけ合っていたのが印象的だった。

しばらく続いた“NOAコール”に後押しされるように、ライブTシャツに身を包んだNOAが再び登場。アンコール1曲目は「HIGH WAY」だ。ハンドクラップで客席がひとつになり、曲の途中で再び客席に降りてファンとハイタッチを交わしていく。アッパーなチューンも相まって、会場は最高にポジティブで幸せな空気感に包まれていった。

今回のツアーではルーレットで日替わり楽曲が披露されたが、ファイナル公演に残された候補は残り4曲。客席からの「全部!」の声が鳴りやまないなか、ルーレットが指し示したのは「Bad At Love」だ。ポップな映像とチャーミングな表情がスクリーンに映し出され、リラックスした空気が流れる。さらにダンサーたちが再び登場。候補に残っていた「To Be Honest」も披露された。

ここで最後の曲を前に、スタッフ、家族、ダンサー、そしてファンへの感謝を告げる。「客席降りをさせていただく時にはみんなの笑顔をより近くで見ることができたりして、今回のツアーはとにかくみんなの笑顔が記憶に残っていて、僕にとっては今までにない思い出になりました」と晴れやかな表情で語り、「これからも人間としてもより強くならないといけないし、なんといっても来年は5周年。5周年らしいすごい一年になると思うので、皆さんにはぜひ楽しみにしていただきたいです。グレードアップして皆さんのもとに戻ってきたいと思います」と次への意欲を表明。大きな拍手が巻き起こった。

「すべての想いを込めて歌わせていただきます」と告げて始まったのは「00:02(You & I)」。リリックビデオをバックに歌い上げられたが、〈1秒1秒大切にしたいから Together forever you and I〉の歌詞の通り、ライブを作り上げるすべての人たちとの時間を噛みしめるようなボーカルが胸を打つ。最後はNOAがバックスクリーンの向こう側に消え、ライブツアーの幕が下りた。

作曲、作詞、振り付けとマルチな才能を持ったアーティストらしく、自身の作品を最大限魅力的に魅せるパフォーマンスに終始したステージだった。ソリッドでストイック、品性を感じさせる姿勢、余計なものを削ぎ落とした純度の高い身体表現、充実した内容のセットリストでコンパクトにまとまりながらも密度の濃い時間を作り上げていた。来年には5周年を迎えるNOA。これからも作品とパフォーマンスを通してさまざまな景色と物語を見せてくれるだろう――そう確信させられたライブだった。

(文=草野英絵)