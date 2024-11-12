本日の【新規公開(IPO)】情報 (12日大引け後 発表分)
●ラクサス・テクノロジーズ <288A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月13日
事業内容：ブランドバッグのサブスクリプション型シェア
リング事業
仮条件決定日：11月26日
想定発行価格：281円
上場時発行済み株式数：2565万4383株
公募：654万3600株
売り出し：92万8800株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限112万0800株
ブックビルディング期間：11月27日～12月3日
公開価格決定日：12月4日
申込期間：12月5日～10日
払込日：12月12日
主幹事：みずほ証券
●黒田グループ <287A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：12月17日
事業内容：・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、
樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、
アルミダイカスト製品の製造・販売および
プリント回路基板の設計・受託開発
・エレクトロニクス業界および自動車業界への
電子部品、電気材料等の販売
仮条件決定日：11月28日
想定発行価格：640円
上場時発行済み株式数：4656万8020株
売り出し：1214万8200株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限182万2200株
ブックビルディング期間：11月29日～12月4日
公開価格決定日：12月6日
申込期間：12月9日～12日
受渡期日：12月17日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券
[2024年11月12日]
株探ニュース