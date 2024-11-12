

●ラクサス・テクノロジーズ <288A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月13日



事業内容：ブランドバッグのサブスクリプション型シェア

リング事業



仮条件決定日：11月26日

想定発行価格：281円



上場時発行済み株式数：2565万4383株

公募：654万3600株

売り出し：92万8800株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限112万0800株

ブックビルディング期間：11月27日～12月3日

公開価格決定日：12月4日

申込期間：12月5日～10日

払込日：12月12日



主幹事：みずほ証券



●黒田グループ <287A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：12月17日



事業内容：・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、

樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、

アルミダイカスト製品の製造・販売および

プリント回路基板の設計・受託開発

・エレクトロニクス業界および自動車業界への

電子部品、電気材料等の販売



仮条件決定日：11月28日

想定発行価格：640円



上場時発行済み株式数：4656万8020株

売り出し：1214万8200株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限182万2200株

ブックビルディング期間：11月29日～12月4日

公開価格決定日：12月6日

申込期間：12月9日～12日

受渡期日：12月17日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券



[2024年11月12日]





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