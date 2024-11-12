¡Ö¹ä¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×KinKi Kids¡ÈºÆ»ÏÆ°¡ÉÊóÆ»¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÊ¬ÃÇ¡É¤¢¤é¤ï¤Ë¡ÄÆ²ËÜ¹ä¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¡×È¯¸À¤Ëµ¿Ìä
¡¡11·î11Æü¡¢º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼27¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿KinKi Kids¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤òºÆ³«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËËèÇ¯¹±Îã¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¡ÖKinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶¸´îÍðÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬2024Ç¯3·îËö¤Ë»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ°Ê¹ß½é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤âSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢KinKi Kids¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ä¤µ¤ó¤ÎÂà½êÅö»þ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ø²ò»¶¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³èÆ°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥ä¥¥â¥¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Ç´î¤Ó¤òX¤Ê¤É¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£X¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¡£
¡ÔKinki¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ëµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¹ä²¼¤²¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¤Û¤ó¤È·ù¡Õ
¡Ô¤â¤¦Kinki¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¸÷°ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤¤ê¤Ç²ò»¶¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡¡ÀÞ³Ñ»öÌ³½ê¤¬ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¥´¥á¥ó¤Ç¤¹¡ª¡Õ
¡ÔKinkiºÆ»ÏÆ°¡£º£¤µ¤é²¿¤¹¤ë¤Î¡©¡©¡¡¤¤¤é¤ó¤ï¡Á¡£¤½¤ó¤Ê¥à¥À¤Ê¤³¤È¤è¤ê¥½¥í¥³¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡Õ
¡Ô¹ä¤ÏKinKi Kids¤ò¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡©¥½¥í¤Î¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡©¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤È¤¤¤Æ¡¢¡¢¡¢º£¤µ¤é¡¢¡¢¡¢¡£¡Õ
¡¡°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖºÆ»ÏÆ°¡×¤ËµñÈÝ´¶¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤È¤¤¤Æ¡Õ¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ä¤Î¤¢¤ëÈ¯¸À¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢10·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖAERA¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹ä¤¬·ÝÇ½³¦¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¹ä¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÍýÁÛÁü¤ÈÆâ¿´¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤Ë¶ì¤·¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¤¬¼«Ê¬¤ËÊú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¤éÁÇÄ¾¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¡£¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë·ù¤¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö30ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤«°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇº¤â¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹ä¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÁü¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÆÉ¤á¤ë¡£¤³¤ÎÈà¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ðÇò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¹ä¤¬30ºÐÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè25ºîÏ¢Â³¥·¥ó¥°¥ë½éÅÐ¾ì1°Ì¡×¤ÎµÏ¿¤Ç¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ä¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢Èà¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤È¡Öµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢È¿±þ¤¬ÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤á¤Ç¤¿¤¤³èÆ°ºÆ³«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ï¿¼¹ï¡£Ìµ»ö¡¢ºÆ»ÏÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£