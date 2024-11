12月20日(金)に公開されるディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』

同作の超実写プレミアム吹替版で主人公ムファサ役を演じる尾上右近さんとムファサの兄弟、タカ(若き日のスカー)役を演じる松田元太さんが、初めて二人で劇中歌を披露する、映画『ライオン・キング:ムファサ』”右近ムファサ”&“元太タカ” 劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」初お披露目イベントが開催されました。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』”右近ムファサ”&“元太タカ” 劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」初お披露目イベント

開催日:2024年11月12日

壮大なアフリカの大地を舞台に“生命”をテーマに描き、映画、演劇、音楽と頂点を極めた一大叙事詩『ライオン・キング』。

アニメーション映画として1994年に誕生した本作は、映画賞、音楽賞を総なめにし、奇跡の映像美、圧巻の楽曲、心震える感動の物語は全人類を熱狂させました。

そして『ライオン・キング』は進化を遂げ、2019年にはリアルを超えた超実写版『ライオン・キング』として全世界で公開し、『美女と野獣』、『アラジン』を超え、ディズニー映画で世界歴代映画興収No.1 となる約16.6億ドル(約2,657億円 1ドル159.91円換算:11/6日時点)を記録しました。

12月20日(金)に公開されるディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』は、息子シンバを命がけで守ったムファサ王と、ムファサの命を奪った“ヴィラン”スカーの若き日の兄弟の絆を描く、『ライオン・キング』原点にしてはじまりの物語。

冷酷な敵ライオン、キロスから群れを守るため新天地を目指す旅の過程で孤児から王へ運命を切り拓くムファサと、彼の運命を変える“弟”タカ(若き日のスカー)。

血のつながりを超えた≪兄弟の絆≫に隠された驚くべき秘密とは?

心をゆさぶる楽曲にのせて超実写版で描くキング・オブ・エンターテイメントです。

そんな『ライオン・キング:ムファサ』の超実写プレミアム吹替版で主人公ムファサ役を演じる尾上右近さんとムファサの兄弟、タカ(若き日のスカー)役を演じる松田元太さんが、初めて二人で劇中歌を披露する、映画『ライオン・キング:ムファサ』”右近ムファサ”&“元太タカ” 劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」初お披露目イベントが11月12日(火)に開催されました。

このイベントでついに、劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」を“右近ムファサ”と“元太タカ”、初共演ですでに息ピッタリの2人が初披露しました。

ずっと兄弟が欲しいと願っていたタカが両親と生き別れになった孤児のムファサに出会い、2人仲良く大自然の中を走り回りながら「君みたいな兄弟が欲しい」「兄弟は最高」と歌い上げるアップテンポな劇中歌となっています。

今回は『モアナと伝説の海』や2023年の実写版『リトル・マーメイド』で知られるリン=マニュエル・ミランダが音楽を手掛けた本作から初の楽曲お披露目となります。

これまで数々の名曲が誕生してきた『ライオン・キング』から新たに生まれる名曲に注目です☆

イベントでは尾上右近さん、松田元太さんがそれぞれ演じたキャラクターの魅力やアフレコ時のエピソード、また世界中で愛される『ライオン・キング』はじまりの物語である本作『ライオン・キング:ムファサ』への思いを存分に語ってくださいました。

また、映画のヒットを願って、招き猫ならぬ“招きライオン”がステージに登場し、イベントを盛り上げました。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』は12月20日(金)公開です。

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

声の出演:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、ドナルド・グローヴァー、ビヨンセ、マッツ・ミケルセン、ブルー・アイビー・カーター

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

