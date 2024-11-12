¡Ö30MS¡ß¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡×¥³¥é¥Ü¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¤¥é¥¤¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¡ÖÂã ÅßÍ¥»Ò¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬2025Ç¯4·îÈ¯Çä¡ª
¡Ú30MS Âã ÅßÍ¥»Ò¡Û
2025Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§4,180±ß
(C)BANDAI SPIRITS 2021
2025Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§4,180±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS Âã ÅßÍ¥»Ò¡×¤ò2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,180±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤è¤ê¡¢Âè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¤¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡ÖÂã ÅßÍ¥»Ò¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó11·î12Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè8²ó 30 MINUTES LABEL ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Çä·î¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥áー¥¸²èÁü¤ÇÉÕÂ°¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÂè8²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
(C)BANDAI SPIRITS 2021
THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021