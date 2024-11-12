²¤½£¤Ç11Àï6È¯¡ÄÆüËÜ¿ÍMF¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¹Ô¤¯¡×¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤â¿Íµ¤¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°11»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÇÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Î½¤ÎFW°ËÅì½ãÌé¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¥³¥ó¥Ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÆü¤ËÆü¤Ë¾å¾º¡£ÃæÂ¼¤Ï6¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡ÊÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢°ËÅì¤Ï3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·È¤¨¤Æ¡¢ÂåÉ½Àï¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î15Æü¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè4Àá¥Ê¥ó¥ÈÀï¡Ê2-1¡Ë¤Çº£µ¨½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÃæÂ¼¡£24ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ïºòµ¨¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¡£¤³¤Î1ÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£Âè9Àá¥Ö¥ì¥¹¥ÈÀï¡Ê1-2¡Ë¡¢Âè10Àá¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºÀï¡Ê0-1¡Ë¤Ç¤ÏÉÔÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤¿11·î10Æü¤ÎÂè11Àá¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ëÀï¤ÇºÆÅÙµ±¤¯¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÁ°È¾21Ê¬¡¢ÇÈ¾õ¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Çº¸¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÆñ¤·¤¤¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ì·â¤Çº£µ¨6ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÃæÂ¼¡£¸åÈ¾12Ê¬¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò°ËÅì¤¬²¡¤·¹þ¤ß¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤¬Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡ÖFrance Bleu¡×¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¶Ã¤«¤»¤ë°ì·â¡×¤È¡¢ÃæÂ¼¤Îµ»¤¢¤ê¥Ü¥ì¡¼¤òÀä»¿¡£¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁª¤ÖMOM¡Ê¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ËÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢67.3¡ó¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ÇÃæÂ¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°±Ñ¸ìÈÇ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Çµ±¤¯ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡£Èà¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È11Àï6È¯¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£µ¨3ÆÀÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿°ËÅì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ËÅì½ãÌé¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËµÓ¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡ÖÂåÉ½ÀïÁ°¤Ë´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤¦¤Þ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö»°ãø¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¹Ô¤¯¡×¤ÈÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤ë¡£11·î¤Î2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤â¡¢³èÌö¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë