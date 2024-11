BLACKPINKのリサが初演技に挑戦したドラマの予告編が11日、公開された。



【写真】HBOシリーズ「ホワイト・ロータス」シーズン3で初演技に挑むリサ

米HBO Maxは現地時間のこの日、公式SNSでオリジナルシリーズ「ホワイト・ロータス」シーズン3の予告編を公開。わずか8秒の動画の中には、タイのリゾートホテルスタッフに扮したリサの姿が。ユニホームを着用し、黒髪のロングヘアを後ろで一つに束ねている。



そんなリサは「Welcome to The WhiteLotus in Thailand.」と言いながら、柔らかな笑顔であいさつをする演技を披露。これまでステージ上で見せてきた華やかな姿とは全く違う、素朴な魅力を放った。



この映像を見たネットユーザーは「大好きな歌手が、大好きなドラマに出るなんてうれし過ぎる」「早くドラマが観たい!」「2025年まで、どう待てばいいの」「本業で天才的な姿を見せてるし、演技も上手そう」などの反応を見せている。



今回のシーズン3は、タイのバンコクとプーケット、サムイ島などで制作されたという。共演は、米俳優のレスリー・ビブ、タイ出身俳優のドム・ヘトラクル、イギリスの俳優ジェイソン・アイザックスなど。



米ハワイとイタリアのシチリア島を舞台にした「ホワイト・ロータス」シーズン1とシーズン2は、“TVのアカデミー賞"と呼ばれる米エミー賞を相次いで受賞。シーズン3も、前シーズンの名声を引き継ぐことができるのか、注目される。



