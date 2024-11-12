¡Ú°å»Õ¤ËÁêÃÌ¡ÛÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
£Ñ¡§¤Ò¤¶¤¬ÄË¤¯¤ÆÉÂ±¡¤Ç¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤é¡¢¹ü¤È¹ü¤Î·ä´Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´ØÀá¤Ë¤Ï¹ü¤È¹ü¤Î´Ö¤ËÆð¹ü¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£Æð¹ü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¹üÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë´ØÀá¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÆð¹ü¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¹ü¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¹ü¤Î·Á¤âåºÎï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤·¤¿¤¤¤Ó¤Ä¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÑ·ÁÀ´ØÀá¾É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÚÅÙ¤ÎÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É´µ¼Ô¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó
·ÚÅÙ¤ÎÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É´µ¼Ô¤ÎMRI
ÊÑ·Á¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£ÎÅÊýË¡¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Ê¹Ô¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛCRPS¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÄË¤¯¤ÆÀµºÂ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¤¤ËÄË¤¤¡¢°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë»þ¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿±ê¾É¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÌë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¥Á¥¯¥Á¥¯¡¢¥º¥¥º¥¤ÈÄË¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ü¤ÎÊÑ·Á¤¬·ã¤·¤¤¾ì¹ç¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¹ü¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤ÆÄË¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áá´ü¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ½ËÉ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ò¤¶¤ÎÄË¤ß¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é°ìÅÙÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½é´ü¤Î¾É¾õ
ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Î½é´ü¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤·¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
½é´ü¤Î¤³¤í¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤
¡¦¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¤
¡¦ÀµºÂ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë¤¬¤¹¤ë¤ÈÄË¤¯¤Ê¤ë
¡¦¥º¥¥º¥¡¢»É¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢½Å¤À¤ë¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÎÄË¤ß
¡¦³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¤¤ËÄË¤¤¡Ê»þ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¡Ë
¡¦Ê¿ÃÏ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤¬³¬ÃÊ¤Î¾º¤ê¹ß¤ê¤¬ÄË¤¤
¡¦°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤ËÄË¤¤¡£
¤³¤Î¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤½é´ü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢±ê¾É¤ËÈ¼¤¦°Û¾ï¤Ê·ì´É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç°Û¾ï¤Ê·ì´É¤ò¸º¤é¤·¡¢¾Íè¤ÎÊÑ·Á¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£
¢£¿Ê¹Ô´ü¤Î¾É¾õ
¿Ê¹Ô´ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç´ØÀá¤Î·ä´Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ëÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤ê¸º¤Ã¤¿Æð¹ü¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¹ü¤Ï¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Î¡ÖÇò¤µ¡×¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¹ü¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Î¾É¾õ¤Ï
¡¦»É¤¹¤è¤¦¤ËÄË¤¤¡¢¥º¥¥º¥ÄË¤¤¡¢¥Á¥¯¥Á¥¯ÄË¤¤
¡¦ÄË¤¯¤ÆÀµºÂ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦³¬ÃÊ¤Î¾º¤ê¹ß¤ê¤¬Èó¾ï¤ËÄË¤¤
¡¦¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÄË¤¤¡¢¿²ÊÖ¤ê¤ÇÈ¿ÂÐ¤ÎÉ¨¤¬¤¢¤¿¤ë¤ÈÄË¤¤
¡¦Ç®¤ò¤â¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡¢¤ª¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÈ´¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤¿¤Þ¤ë¡¢¶¯¤¯¼ð¤ì¤ë
¢£Ëö´ü¤Î¾É¾õ
Ëö´ü¤Ï¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Ò¤É¤¤ÊÑ·Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿Ê¹Ô´ü¤Î¾É¾õ¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢
¡¦Â¤¬OµÓ¤Ë¤Ê¤ë
¡¦Ê¿ÃÏ¤òÊâ¤¯¤À¤±¤ÇÄË¤¤
¡¦Ä¹¤¤µ÷Î¥¤¬Êâ¤±¤Ê¤¤
¡¦ÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤ËÄË¤¤
¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÎÉÂÂÖ¤È¸¶°ø¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¿Ê¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤â»þ´ü¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ØÀá¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤ê¼ð¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¤ê¸º¤ê¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢º£¤Ç¤Ï¼ç¤Ë£²¤Ä¤Î¤³¤È¤¬´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²áµî¤Î¿ÙÂÓ¤äÈ¾·îÈÄ¤Î¤±¤¬
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤Ò¤¶¤ÎÂ»½ý¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÈ¾·îÈÄ¡Ê¤Ï¤ó¤²¤Ä¤Ð¤ó¡Ë¤äÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¡Ê¤¼¤ó¤¸¤å¤¦¤¸¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤ÏÉ¨¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÙÂÓ¤äÈ¾·îÈÄ¤Ë²áµî¤ÎÂ»½ý¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÉ¨¤ËÉÔ¼«Á³¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢É¨´ØÀá¤ÎÆð¹ü¤¬°Û¾ï¤ËÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤ê¸º¤ê¡¢¹ü¤ÎÊÑ·Á¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë±ê¾É
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÃæÇ¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ö±ê¾É¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£40Âå50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È´ØÀá¤Î³êËì¡Ê¤«¤Ä¤Þ¤¯¡Ë¤¬±ê¾É¤ò¤ª¤³¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¹¹Ç¯´üÁ°¸å¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ê¾É¤¬µ¯¤¤¿³êËì¤«¤éÆð¹ü¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆð¹ü¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ü¤ÎÊÑ·Á¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤¶¤Î¹ü¤Ë¤µ¤é¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢2Ç¯¡Á3Ç¯¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅªÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç´ØÀá¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÉÂÂÖ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤ÈÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÎÉÂÂÖ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê·ÐÇ¯Îô²½¤Î¤¹¤ê¸º¤ê¤Ï¤Ê¤¯
¡ ²áµî¤Î¿ÙÂÓ¤äÈ¾·îÈÄ¤Î¤±¤¬
¢ ¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë±ê¾É
¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬ÊÑ·Á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É¨¤Ï¤È¤Æ¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ç¤Î¹ü¤ÎÊÑ·Á¤È¡¢ÄË¤ß¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶¯¤¯ÄË¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤½¤³¤½¤³ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÄË¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢¹ü¤ÎÊÑ·Á¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ü¤ÎÊÑ·Á¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ê¤Ò¤É¤¤ÊÑ·Á¡ËÄË¤ß¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¼êÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¹ü¤ÎÊÑ·Á°Ê³°¤Ç²¿¤¬ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ï±ê¾É¤Ç¤¹¡£É¨¤Î´ØÀá¤Î¼þ¤ê¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï´ØÀá¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë°Û¾ï¤Ê·ì´É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¾ï¤ÊÉ¨¤È¡¢ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÎÉ¨
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾åÊÑ·Á¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍ½ËÉË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÊÑ·Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤ÏÂÎ½Å¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÂÎ½Å¤¬½Å¤¤¤Û¤¦¤¬É¨¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢Æð¹ü¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤·ÂÎ½Å¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤¤¿©»ö¼«ÂÎ¤¬¡ÊÂÎ½Å¤Ï½Å¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ë¿ÈÂÎ¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢±ê¾É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄË¤ß¤äÊÑ·Á¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÏÃº¿å²½Êª¤ä»é¼Á¤Ê¤É¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È±ê¾É¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±ê¾É¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÁÈ¿¥¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Êª¼Á¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ò¤¶¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢É¨¤ÎÆð¹ü¤¬±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é±ê¾É¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Â®¤ä¤«¤Ë±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÉ¨¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤ÈÄË¤ß¤Î²þÁ±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾Íè¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ·Á¤Î¿Ê¹Ô¤Ø¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£±£µÉÃ»Ø°µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÊý¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¡×¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ç¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤±¿Æ°¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÂåÉ½Åª¤ÊÆ°ºî¤È¤·¤ÆÁð¤à¤·¤ê¤äÄí¤¤¤¸¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É¨¤ò¿¼¤¯¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤ÇÄ¹»þ´Öºî¶È¤òÂ³¤±¤ëÆ°ºî¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤Ï¡¢É¨¤¬´°Á´¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÂÀ¤â¤â¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬ÀÜ¤¹¤ë¡Ö¿¼¶þ¶Ê¡×¤Î¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢É¨¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Æ°ºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤À»ÑÀª¤Ç¹Ô¤¦¾²ÁÝ½ü¤Ê¤É¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤ÏÉ¨¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
·ã¤·¤á¤Î¥À¥ó¥¹¤ä¤Ò¤¶¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦±¿Æ°¤â¤Ò¤«¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³¬ÃÊ¤Î¾º¤ê¹ß¤ê¤â¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç³¬ÃÊ¤òÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢É¨¤ËÌµÍý¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¨¤¬ÄË¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È³¬ÃÊ¤ò¾º¤ê¹ß¤ê¤¹¤ëÆ°ºî¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É¨¤ÎÊÑ·Á¤äÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ë»³ÅÐ¤ê¤ä²¼»³¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤âÉ¨¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ÊÅÐ»³¤äÉé²Ù¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÉ¨¤ò»È¤¦Æ°¤¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤±¿Æ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÉâÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤ò¥Õ¥ë¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É¨¤Î´ØÀá¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¸¥à¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤°¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤âÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤¤±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
É¨¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ØÀá¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Î¾ì¹ç¡¢É¨¤ËÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÄË¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶²¤ì¤Æ¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó´ØÀá¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤¿¤á¥×¡¼¥ë¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÇÄË¤¯¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¾¯¤·Æ°¤«¤¹±¿Æ°¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§Å·µ¤¤Î°¤¤Æü¤ËÉ¨¤ÎÄË¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¨¤ÎÄË¤ß¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢ÆÃ¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Þ¤¨¤Ê¤É¤ËÄË¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î¼ÁÌä¤ÇÅú¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÎÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹ü¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ì´É¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ç¤Ï¡¢ÄË¤¤¾ì½ê¤Ë°Û¾ï¤Ê·ì´É¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì´É¤¬Áý¤¨¤ë¤È¿À·ÐÀþ°Ý¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î·ì´É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¿À·Ð¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥º¥¥º¥¤ÈÄË¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë±«¤ÎÆü¤Ë¤Ïµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î·ì´É¤Ïµ¤°µ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÈÄ¥¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Û¾ï¤Ê·ì´É¤Ø¤Î·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤âÁý²Ã¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄË¤ß¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢·ì´É¤¬¸¶°ø¤ÎÄË¤ß¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Ñ¡§±¦É¨¤À¤±¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÇÊÒÊý¤ÎÉ¨¤À¤±ÊÑ·Á¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ËÊÒÊý¤ÎÉ¨¤À¤±²ø²æ¡ÊÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤È¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÆó¤Ä¡Ë¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î½ý¤ò¤¦¤±¤¿É¨¤À¤±¤¬ÊÑ·Á¤¬¿Ê¤ßÄË¤¤¤È¤¤¤¦ÉÂÂÖ¤¬¤ª¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î²ø²æ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏÎ¾É¨¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¡¢ÊÑ·Á¤âº¸±¦¤ÇÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀ¸Ô´ØÀá¾É¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤¤¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¢£ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
ÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Â¦¡¢É¨³¸¹ü¡Ê¤Ò¤¶¤Î¤ª»®¡¦¼Ì¿¿¤ÎÀÄ¤¤´Ý¡Ë¤Î¾å¤¬¹Å¤¤¤È¡¢Æ°ºî»þ¤Ë¤Ò¤¶¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¶¤Î¤ª»®¤Î¾å¤Î¶ÚÆù¤ò¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¾¯¤·»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤ÎÀÖ¤¤´Ý¡Ë¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤«¤àÉô°Ì¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Â¦¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô°Ì¤Ë¤Ä¤5ÉÃÄøÅÙ¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¤Ò¤¶¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¼þ°Ï¤Î¶ÚÆù¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢ºÂÌÌ¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤ÎÀÄ¤¤´Ý¡Ë¡£ÂÎ´´¤¬¾¯¤·Á°·¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ¡¢Â¤ÎÎ¢¤¬5¡Á10cm¾²¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾å¤²¤Æ¡Ê¼Ì¿¿¤ÎÀÖ¤¤Ìð°õ¡Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÒÂ¦¤º¤Ä10²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸Ô´ØÀáÁ°Â¦¤Î¤Ë¤¢¤ë¶ÚÆù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
µÓ¤ò¾å¤²¤¿»þ¤ËÂÎ¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¤¤Îã
¢£ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÄÆ°°è±¿Æ°
¤Ò¤¶¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â´ØÀá¤ÎÆ°¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤Ê¤É¤ËÊÒÂ¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡£¾²¤ÇÊÒÉ¨Î©¤Á¤Î»ÑÀª¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤Î¤¯¤ë¤Ö¤·¡Ê¼Ì¿¿¤ÎÀÄ¤¤´Ý¡Ë¤ò·ë¤ó¤ÀÀþ¾å¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¡ÊÂ´ØÀá¤ÎÁ°Â¦¡Ë¤ËÎ¾Â¦¤Î¿Æ»Ø¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
Î¾Â¦¤Î¿Æ»Ø¤òÅö¤Æ¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Ò¤¶¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤ÎÀÖ¤¤Ìð°õ¡Ë¡£
ÌµÍý¤Ê¤¯Æ°¤«¤»¤ëÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÁ°¤ËÅÝ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò10²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Â´ØÀá¤¬¶Ê¤¬¤ë»ÙÅÀ¤¬¿Æ»Ø¤òÅö¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ë¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ä±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ä¼£ÎÅ¼Ô¤Ë¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÕ¤ËÉ¨¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ò¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÎÊý¤Ë¤ª´«¤á¤¹¤ë¶Ú¥È¥ì¤Ï¡¢¡ÖÉ¨¾®ÁÎ¤ò¾å¤²¤ë¡×±¿Æ°¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¡¢Â¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£É¨¤Ï´°Á´¤Ë¿¤Ð¤¹¤«¡¢ÄË¤¯¤Æ¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤ÏÄË¤¯¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¤Ò¤¶¤Î¤ª»®¤Î¾åÃ¼¤ò»Ø¤Ç¿¨¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÉ¨¤Î¤ª»®¤¬¾¯¤·¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤¬Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë»Ø¤Ç¿¨¤ì¤ë¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò£±£°²ó£±¥»¥Ã¥È¤È¤·¡¢£±Æü¤Ë2¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê·ã¤·¤¹¤®¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤é¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÊâ¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤É»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤ÉéÃ´¤Ï¡¢É¨¤¬ÄË¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ËÉ¨¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤ª´«¤á¤Ê¤Î¤Ï15ÉÃ»Ø°µ¤Ç¤¹¡£
ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ç¤Ï¡¢É¨¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡Ö²¡¤¹¤ÈÄË¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ø°ì¤ÄÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î¶¹¤¤¾ì½ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¾¤Î¾ì½ê¤è¤ê¤âÄË¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£É¨¤ÎÆâÂ¦¤¬ÄË¤¤¿Í¤ÏÆâÂ¦¤Ë¡¢³°Â¦¤¬ÄË¤¤¿Í¤Ï³°Â¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÇÉ¨¤Î¼þ¤ê¤ò¿Æ»Ø¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤Î¡Ö²¡¤¹¤ÈÄË¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ÎÄË¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ò¤¸¤Ã¤È£±£µÉÃ¤Û¤É²¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤ÎÏ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£²¡¤·»Ï¤á¤¿»þ¤ÏÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ã¤È²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¤ß¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§É¨¤¬ÄË¤¤¤È¤¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤êÊý¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¤Þ¤º¡¢°Ø»Ò¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¾¯¤·Á°¤Ë¤ª¿¬¤ò¤º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢Î¾Êý¤ÎÂ¤ò¾¯¤·¼êÁ°¤Ë°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
£Æ¬¤È¡¢ÂÎ¤ò¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·Á°¤Ë¶Ê¤²(ÅÝ¤·)¡¢Â¤ËÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤¤Þ¤¿¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¡Á£¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼êÀ¢¡¢Éª³Ý¤±¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î»Ù»ý(»Ù¤¨)¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Æüº¢¤«¤é¤ÎÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÊÑ·Á¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÊýË¡¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥±ê¾É¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤ë¤Ù¤¯±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë
ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ÇÉ¨¤ÎÊÑ·Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤2Ç¯¤«3Ç¯¤Ç¤«¤Ê¤êÊÑ·Á¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤±ê¾É¤¬¤ª¤¤ë¤ÈÉ¨¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È2Ç¯¤°¤é¤¤¤ÇÊÑ·Á¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¨¤ËÇ®¤¬¤¢¤ë¡¢¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶¯¤¯ÄË¤¤¡¢¤Ê¤É¤Î±ê¾É¤¬¤ª¤¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ëÀìÌç°å¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤ÁáµÞ¤Ë¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ÎÉ¤¤Êâ¤Êý¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡¦ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤¹
OµÓ¤äÂÎ½Å¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Êâ¤¯¤È¤¤ËÉ¨¤ËÎÏ³ØÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÆâÈ¿¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¤¡¢É¨¤ÎÊÑ·Á¤ò¿Ê¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÈ¿¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï°ìÉô¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿ôÃÍ¤¬°Û¾ï¤ËÂç¤¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÄìÈÇ¡Ê¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡Ë¤äÊâ¤Êý¤Î»ØÆ³¤ò¤¦¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÈ¿¥â¡¼¥á¥ó¥È¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ëÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿É¨¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤ÏÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¨¤ÎÊÑ·Á¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖÆâÈ¿¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤ò¾å¼ê¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÊÑ·Á¤Î¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÎÃí¼Í¤ÏÄÌ¾ï5²ó¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¯¤ÎÀ°·Á³°²Ê¤ÇËè½µ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤â¤¦20²ó°Ê¾åÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ï¿ô²ó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤âÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤ª´«¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
£²£°£±£³Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñ¤Ï¡ÖÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃí¼Í¤ò¿ä¾©¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ú²Ì¤¬¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿ä¾©¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¿ÇÎÅ¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÎÃí¼Í¤Ç²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤¹¤ë¤Û¤É°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÄË¤ß¤¬¼£¤é¤º1Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÉ¨¤¬ÄË¤¤¡¢¤·¤«¤â¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼£¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅ¤¬¡ÖÄË¤ß¤Î¸¶°ø¡×¤ËÀµ¤·¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤Îµ»ö¤Ç¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÎÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö°Û¾ï¤Ê·ì´É¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤ËÁý¤¨¤¿¿À·Ð¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Ê¤¤¤ÈÄË¤ß¤Ï¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ç¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤ÒÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì³µ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ÎÄË¤ß¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¨¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤¬ÉÔÂ¤·¤ÆÉ¨¤¬¤°¤é¤°¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÄË¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤ÇÉ¨¤Î¤°¤é¤°¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢É¨¤ÎÁ°¤ÎÊý¤Ë±ê¾É¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄË¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÉÕ¤±¤Æ¤ß¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄË¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡£ÄË¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤éÂ³¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÁêÃÌ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤¦ÊýË¡¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Ç¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ê½Ñ¤Î¼ïÎà¤È¤·¤Æ¤Ï£³¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢´ØÀá¶À¼ê½Ñ¡¢¹â°Ìæú¹ü¹üÀÚ¤ê½Ñ¡¢¿Í¹©É¨´ØÀáÃÖ´¹½Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÀá¶À¼ê½Ñ¤È¤Ï¡¢É¨¤Ë£´¤«½ê¤Û¤É¤Î·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¡¢´ØÀá¶À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÙ¤¤¥¹¥³¡¼¥×¤ÇÉ¨´ØÀáÆâ¤ò´Ñ»¡¤·¡¢³êËì¤äÆð¹ü¤Í¤º¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Î¾õÂÖ¤Ê¤éÄË¤ß¤¬¼è¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËºÆÈ¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â°Ìæú¹ü¹üÀÚ¤ê½Ñ¤È¤Ï¡¢æú¹ü¡Ê¤¹¤Í¤Î¹ü¡Ë¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¡¢OµÓ¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£¿Í¹©¹ü¤ÎËä¤á¹þ¤ß¤ä¡¢¶âÂ°¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¸ÇÄê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÆþ±¡´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅª³èÆ°ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Êý¤Ë¤ÏºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£
¿Í¹©É¨´ØÀáÃÖ´¹½Ñ¤È¤Ï¡¢ÊÑ·Á¤¬½ÅÅÙ¤Î¿Í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ·Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î´ØÀá¤ò¶âÂ°¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î´ØÀá¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£ÊÑ·Á¤¬Ëö´ü¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·½Ñ¸å¤â°ìÄê¤Î³ä¹ç¤ÇÄË¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¨¤ÎÊÑ·Á¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤È¡¢¤É¤Î¼ê½Ñ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½Ñ¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢ÄË¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦³ÎÎ¨¤Ï¡©¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ò¤¶¤Î¿Í¹©´ØÀá¤ä¹üÀÚ¤ê¤Î¼ê½Ñ¤Ï¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬ÂçÊÑÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢³Î¤«¤Ë¿µ½Å¤ËÁªÂò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ°Ê³°¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼£ÎÅ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö½¸³ØÅª¼£ÎÅ¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
½¸³ØÅª¼£ÎÅ¤È¤Ï¡¢¤Ò¤¶¤ÎÄË¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡Ö¼ê½Ñ°Ê³°¤ÎÊýË¡¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤¶¤Î¼þ¤ê¤ËÀ¸¤¸¤¿°Û¾ï¤Ê·ì´É¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼£ÎÅ¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¡Ö±¿Æ°´ï¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼£ÎÅ¤È¤Ï¡©¡×¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ü¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÌô¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢¤µ¤é¤ËÇ¾¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤òÂ¿¤¯½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢¤µ¤é¤Ë¿©»ö´ÉÍý¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤ÆÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¹¡¢¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÄË¤ß¤ò¼è¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£
½¸³ØÅª¼£ÎÅ¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ÎÀìÌç°åÎÅ»ÜÀß¤Ë¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Ê¸¡§¥ª¥¯¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ¥â¥ä¥â¥ä·ì´É¤Ë¤è¤ëËýÀÄË¼£ÎÅ]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£