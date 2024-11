ENHYPEN、2ndフルアルバムのリパッケージ盤が発売初日にミリオンセラー達成！

ENHYPENの「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」が発売初日に100万枚以上売れ、ミリオンセラーの仲間入りを果たした。11月12日、アルバム販売量集計サイトのHANTEOチャートによると、ENHYPENの2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」が11日に101万245枚売れ、デイリーアルバムチャートのトップを記録した。

同作は、前作に収録された10曲に新しいタイトル曲「No Doubt」を含む新曲2つが加わったアルバムだ。前作2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」が初動販売量(発売直後1週間のアルバム販売量)234万枚を記録したダブルミリオンセラーだった点を考慮すると、今回のリパッケージの成果も注目すべき実績に値する。タイトル曲「No Doubt」は、リリースと同時に韓国国内主要音楽サイトMelOn、Bugs!、Ginnieなどリアルタイムチャートにランクイン。特に、Bugs!では2位を記録した。また「XO (Only If You Say Yes)」「Polaroid Love」「Bite Me」「Given-Taken」など、既存の人気曲の計16曲が順位圏にチャートインする底力を見せた。また、「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」は、12日午前10時基準でブラジル、ロシア、テュルキエでの1位をはじめ、14ヶ国・地域のiTunes「トップアルバム」チャートトップ10にランクインした。そして、タイトル曲「No Doubt」は32ヶ国余り・地域、収録曲「Daydream」は24ヶ国余り・地域iTunes「トップソング」にチャートインした。「No Doubt」ミュージックビデオの人気も熱い。映像には、ENHYPENが愛の熱病から脱出する独特のストーリーとセクシー美が目立つパフォーマンスを盛り込んで、グローバルファンを魅了し、7ヶ国・地域のYouTube人気急上昇動画において上位を記録した。そして、ENHYPENは11日、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseで行われた発売記念カムバックライブを通じて「ENGENE(ファンの名称)のことだけを考えて頑張って準備した。実際にステージを見ればもっと好きになっていただけると思うので、たくさん愛してほしい」と伝えた。19日(火)0時には「No Doubt」と「XO (Only If You Say Yes)」のJapanese Ver.のリリースも控えているため、ますます期待が高まっている。同曲は、各種音楽配信サービスでのみ聞くことができる。一方、現在3回目のワールドツアーの日本公演でありK-POPボーイズグループでデビューから最速で3都市ドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE' IN JAPAN」を開催中の彼らは、12月28日、29日に福岡・みずほPayPayドーム福岡、1月25日、26日に大阪・京セラドーム大阪を巡る。