IVE ウォニョン、人形のようなビジュアルに視線釘付け…純白の衣装で清純な魅力をアピール

IVEのウォニョンが、現実離れしたビジュアルを公開した。ウォニョンは本日(12日)、自身のInstagramを通じて、天使の羽やハートの絵文字と共に写真を数枚掲載した。公開された写真で彼女は、白いノースリーブのクロップトップスにミニスカートを合わせた衣装を身にまとって様々なポーズをとっている。リボンのチョーカーとレースのヘアアクセサリーで清純な雰囲気を披露した彼女は、漫画から飛び出してきたような現実離れしたビジュアルで感嘆を誘った。

ネットユーザーたちは「今日は一段ときれいだ」「お姫様を見た」「人形じゃないの?」「これが本当に人間?」「天使だ天使」などの反応を見せた。ウォニョンが所属しているIVEは、初のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」のアンコール公演を収めた映画「IVE THE 1ST WORLD TOUR IN CINEMA」を公開し、8日に海外の有名プロデューサー兼DJのデヴィッド・ゲッタ(David Guetta)とのコラボ曲「Supernova Love」をリリースした。