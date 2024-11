The Ravensが、新曲「Come As U Are」を11月13日(水)より配信リリースする。2024年、The Ravensは4月にシングル「Sympathy」を配信リリースしているが、本楽曲は約半年ぶりの新曲となる。楽曲は、フェスやイベントなどですでにライブ披露されていたが、対バンツアー<The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光>を前に配信リリースとなる。

リリース情報







Digital Single「Come As U Are」配信まとめURL: https://theravens.lnk.to/ComeAsUAre「Come As U Are」 Apple Music:Pre-Add/Spotify:Pre-Save&ライブラリ追加キャンペーン対象配信サイト:Apple Music、Spotify期間:2024 年11月12日(火)18時00分〜2024年12月4日(水)23時59分特典:「Come As U Are」オリジナルスマートフォン壁紙CP応募サイト:https://www.toneden.io/v-dd/post/the-ravens-come-as-u-areCPに関する詳細: https://theravens.jp/