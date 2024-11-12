The Ravensが、新曲「Come As U Are」を11月13日(水)より配信リリースする。

2024年、The Ravensは4月にシングル「Sympathy」を配信リリースしているが、本楽曲は約半年ぶりの新曲となる。楽曲は、フェスやイベントなどですでにライブ披露されていたが、対バンツアー＜The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光＞を前に配信リリースとなる。

作詞、作曲はKj。メロディアスでエモーショナル、自己を解き放ち肯定することを歌うような楽曲で、ライブでのシンガロングがイメージされる。そして、本楽曲のリリースに際し、配信キャンペーンの実施も決定。参加者にはもれなくオリジナルのスマートフォン壁紙がプレゼントされる。

バンド初となる対バンツアー＜The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光＞は3公演が予定され、初日の11月18日(月)名古屋Electric Lady Land公演にFOMARE、11月20日(水) YOKOHAMA Bay Hall公演にALI、12月4日(水) 梅田 CLUB QUATTRO公演にENTHがゲスト出演する。

リリース情報

Digital Single「Come As U Are」

配信まとめURL： https://theravens.lnk.to/ComeAsUAre

「Come As U Are」 Apple Music:Pre-Add／Spotify:Pre-Save＆ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト:Apple Music、Spotify
期間：2024 年11月12日(火)18時00分〜2024年12月4日（水）23時59分
特典：「Come As U Are」オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/the-ravens-come-as-u-are
CPに関する詳細： https://theravens.jp/

ライブ・イベント情報

＜The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光＞

2024年11月18日(月) 名古屋 Electric Lady Land　 open 18:00 / start 19:00
GUEST:FOMARE

2024年11月20日(水) YOKOHAMA Bay Hall open 18:00 / start 19:00
GUEST:ALI

2024年12月4日(水) 梅田 CLUB QUATTRO open 18:00 / start 19:00
GUEST:ENTHチケット

チケット\6,000
一般発売：2024年10月12日(土)
受付URL：https://eplus.jp/theravens/