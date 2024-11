KIRITOが11月13日、ソロ通算5作目にしてKIRITO名義によるソロ本格始動から3作目となるアルバムをリリースする。『CROSS』というアルバムタイトルが発表となったのは、2024年春のツアー<ALTERNATIVE SPECIES>ファイナル公演のこと。Angelo時代から今作に至るまで、毎年継続してフルアルバムをリリースし続けるペースは驚異的だが、振り返ればKIRITOは、PIERROT時代から止まることなく歩みを続けてきた。加えて、発想の源が枯渇することなどない彼にとって、ソロ第一弾『NEOSPIRAL』、第二弾『ALPHA』、そして今作『CROSS』という流れは早い段階から決まっていたのだという。



▲初回限定生産盤 ▲初回限定生産盤



▲通常盤 ▲通常盤

■3rdアルバム『CROSS』

2024年11月13日発売

【初回限定⽣産盤(CD+DVD)】

IKCB-9589〜90 4,730円(税込)

チェキ⾵フォトカード:全3種中1種ランダム封⼊

【通常盤】

IKCB-9591 3,300円(税込)

▼CD収録曲

01. CROSS OVER THE WORLD LINE

02. Golgotha

03. VENUS

04. KINGDOM OF THE NEW SEEDS

05. Document

06. ⽉の残像

07. ⽡礫の花

08. TIME AXIS

09. COMPLETE

10. A NEW BIBLE

▼DVD収録内容

「⽡礫の花」Music Video +メイキング映像



All Songs, lyries & Produced by KIRITO





●購入者特典

・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く):ポストカード(タワーレコードver.)

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く):ポストカード(HMV ver.)

・楽天ブックス:ポストカード(楽天ブックス ver.)

・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ

・Amazon.co.jp:メガジャケット ※初回盤ご購入で初回盤デザイン、通常盤ご購入で通常盤デザイン



●リリース記念イベント

11月30⽇(⼟)18:00〜 東京・タワーレコード新宿店

12月01⽇(⽇)17:00〜 東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

12月02⽇(⽉)19:00〜 宮城・タワーレコード仙台パルコ店

12月13⽇(⾦)19:00〜 福岡・タワーレコード福岡パルコ店

12月20⽇(⾦)19:00〜 ⼤阪・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI店





■<KIRITO Tour 2024-2025「CROSS OVER THE TIME AXIS」>

▼2024年

11月16日(土) YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

11月17日(日) YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

11月24日(日) SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

11月25日(月) 恵比寿LIQUIDROOM

open18:30 / start19:00

12月03日(火) 仙台Rensa

open18:00 / start18:30

12月07日(土) 札幌PENNYLANE24

open17:00 / start17:30

12月14日(土) 福岡DRUM Be-1

open16:30 / start17:00

12月21日(土) 梅田CLUB QUATTRO

open16:45 / start17:30

12月22日(日) 名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

12月25日(水) Spotify O-EAST(FC限定)

open18:15 / start19:00

▼2025年

01月05日(日) Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

01月06日(月) Spotify O-EAST

open18:15 / start19:00



▼ サポートメンバー

G.海(vistlip)、G.JOHN、B.Chiyu(SLAPSLY)、Dr.Hiroki(C-GATE)

▼チケット

一般料金:9,300円(ドリンク代別・税込)

ファンクラブ先行料金:8,800円(ドリンク代別・税込)

※スタンディング/指定席

関連リンク

◆KIRITO オフィシャルサイト

◆KIRITO オフィシャルTwitter

◆KIRITO オフィシャルYouTubeチャンネル

◆KIRITO オフィシャルFC『cells』

◆KIRITO オフィシャルニコニコチャンネル「KIRITO CHANNEL」

「いつまでやれるかなんて定かじゃない世の中で、こうしてやれるということには何か意味があるんだと、俺には役割があるんだと思います。それを素直に受け止めて、役割を果たしていきたいと思うので。その全てが幸せなことで、感謝したいと思います。そういう前提でいろいろと仕掛けていく」とは、前述のツアー<ALTERNATIVE SPECIES>ファイナルでのKIRITOの言葉だ。リリースツアーをはじめ、バースデイライブやアコースティックライブなどの恒例公演に加え、アルバムリリース前となる8月にはKIRITO × 有村竜太朗によるツーマン<THE CHEMICAL DESTRUCT -ANTI-PARTICLE- KIRITO vs 有村竜太朗>、10月には国立代々木競技場 第一体育館2DAYSの規模で行われたPIERROTとDIR EN GREYのツーマン<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->など、持てる全ての力を注ぎ込むような活動スタンスでKIRITOは第一線を走り続けている。そしてリリースされるアルバムが『CROSS』だ。タイトルに冠された“CROSS”という言葉は、十字架、交差点、横断、すれ違いなど様々な意味を持つ。収録は全10曲。果たしてアルバムに注ぎ込んだ「血と汗と涙と深い傷、素晴らしい愛」とはなにか。2025年2月にはPIERROTとして、約10年ぶりワンマンとなる有明アリーナ2DAYSも控えたKIRITOにじっくりと話を訊いたロングインタビューをお届けしたい。◆ ◆ ◆──『CROSS』ボーカルレコーディングの最中だった今年8月、この象徴的なアルバムタイトルの意味について、「縦軸と横軸のラインが交差するポイントという意味での“CROSS”」ということや、「今まで生きてきた中で背負ってきたものがあって、それは“十字架を背負う“というカルマ的な意味合いとも重なる」といった話をしてくれました。KIRITO:ただ、夏の時点で話した意味はもちろん含まれているけど、さらに突き詰めていって、自分の描きたいものがより深くなっていったし、僕が考えるコンセプトの本質的なものを突き詰めていくと、ちょっと言葉で表現しづらい軸が増えていったというか。そもそも自分が描こうとしている世界線の軸というのが、実は縦と横だけじゃなくて、もっと奥行きがあるものだったりしたので。──制作を進めていく中で、リアルタイムでさらに見えてくるものがあったということですか?KIRITO:自分が描こうとしているものの本質を作り込んでいくほどに、“ああ、そういうことなんだな”と分かってきたんです。漠然としていたものが、ソリッドに形にしていくことによって見えてくる軸があって、それは縦と横だけではないなっていうことですよね。もっと立体的になっているものであって。もともと自分の中でも“これは何が言いたいんだろう?”っていうところがあるんですけど、こうして形にしていくことで、それがより映像として見えてくるっていう感じですかね。──また以前、前作『ALPHA』について「KIRITO/キリト史が見える作品」と語ってくれましたが、今作はそこをさらに濃く煮詰めたような形で、歌詞にはかつてないほどいろんな情景が甦る言葉がたくさん散りばめられていると感じたんです。KIRITO:そこは聴いた人それぞれが感じることだと思うんですけど、その世界観に奥行きを持たせられるように考えて作ったので。──それは今回のテーマが“CROSS”だったことと関係していますか?KIRITO:うん、そうですね。──そして、1曲目「CROSS OVER THE WORLD LINE」は、これもまた象徴的なタイトルですし、“散らばった時間軸は 思惑どおり書き換わった”という印象的なフレーズもあります。まさに今がそういう時だと感じているんでしょうか?KIRITO:まあ、そういう表現やメッセージ自体はずっと世界観として持ってきていたと思うので。時間軸とか世界線、あとは次元だったり、いわゆる量子論的な世界観というのはPIERROTの時からずっと、どこかしらに散りばめてきたものですからね。たしかにそれらが今とリンクしてると思うし、それは見てる人たちにとっても見え始めてることかもしれないし。それに今後、より見えてくることかもしれない。そういう意味でもリアルに感じられる人がいると思いますけど。──この曲のタイトル通り、さまざまな世界線がクロスオーバーしていくような生き方になってきているということでもありますか?KIRITO:ただね、自分自身がどうこうというよりは、僕が解釈するそういうものを聴いている人たちと共有できるような、共通解は何なのかっていうところを考えて作ってるんです。単に僕自身の自叙伝を書いてるわけでもなくて、自分が解釈する“こういうことなんじゃないか”っていう部分、その共通解を作っていきたいなと思ってるので。──ああ、自叙伝を書いてるわけじゃないというのは重要なところですね。KIRITO:ええ。もちろん表立って自分自身をモチーフにしてるのも確かですよ。そういうものも見てもらいながら、作品として投げかけるものを都度共有してもらった段階で、聴いた人が“これは自分にも重なるな”と感じたりして、いろんなものが重なった時に、“きっとこれはこういうことなんだろう”っていう解釈みたいなものを共有できれば…ということなんです。それって僕だけのことじゃないし、誰かの特定の人のことだけでもなくて。世の中ってそういうものなんじゃないのかなってところに行き着けばいいなという意味での“共通解を作っていきたい”ということです。──なるほど。KIRITO:やっぱりエンタメとして、たとえば量子力学的なものや物理学的なことをロックバンドの歌詞世界に持ってくること自体が他ではないと思うけど、だからこそ新しい発見が生まれるはずで。そういうアプローチの世界観の中で“自分自身にも当てはまる”って感じることは可能だと思うんですよね。なぜなら、それは物理の話なので。──たとえば、ラストの「A NEW BIBLE」では“全てが筋書きだったと知る”と書かれてますが、それこそ神の視点で言うなら、すべてのことが必然によって突き動かされて今に至っているという風に感じてたりしますか?KIRITO:“CROSS”というテーマやキーワードに関して、キリスト教の十字架を意味する“クロス”というところの世界線で言えば、それは“神”というものの視点かもしれないですよね。ただ、その“CROSS”というものも、それを解釈するレイヤーが複数重なっていて、ひとつは宗教的な神というものだったりするし、もう一方では量子論的なものだったりする。それはすごく矛盾するものなんだけど、量子力学的なことで言えば、いわゆる“神はサイコロを振らない”という考えに反した捉え方で、神の存在がないという前提で、物事は観測した時点で決まるものだと言っているんですよね。──はい。KIRITO:観測する前はその存在が波としてあるんだけれども、観測したり意志を働かせた時点でその波が粒子に変わってひとつの事実に変わるというところでは、神の視点での考え方とはまったくもって矛盾してるんですよ。でも、その矛盾しているレイヤーが立体的に合わさっているけど、ひとつの絵に見える。……というところで、“現実ってどういうことなんだろう?”と感じてレイヤーを分解することになって、そこで何か共通解が見えるんじゃないかって思うんです。ややこしい話なんですけど。◆インタビュー【2】へ──まさにKIRITOさんの世界観が全開の背景ですが、どちらの考え方もそこにあると。KIRITO:そう。そのレイヤーは完全に矛盾してる…でも、制作を進めていく中で思ったんですけど、レイヤーが矛盾してるのは当然なんだろうなと。やっぱり、そこがひとつの解釈で言いきれないからこそ現実なんだろうなって。それは人間の感情にも似てますよね。その物事に対して好きだという感情と、でも同時に嫌いだという感情が混在していて、それらを立体的なレイヤーとして考えると、結果すべてが合わさった上でひとつの形を成している。二次元的に見た時にはレイヤーが重なっていることは分からないんだけど、ひとつの絵の部分部分が実はレイヤーとして立体的に重なってるという。その一つひとつは矛盾していて当然なんですよ。だからこそ人間って深いんだなと改めて思ったりしたし。――その幹の部分は昔からテーマにしているところですね。KIRITO:それは音も一緒なんですよ。パッと聴いた時はひとつのものとして聴こえるんだけど、そこには音のレイヤーがあって、それらが重なることによって創り出している。それはカオスなんだけど、でも矛盾しているように思えて、しっかりとひとつのものとして聴いた人の感情につながっていくという風に捉えてます。そこは作品で伝えたかったし、聴いている人の意識にどう反応するのか楽しみですしね。──歌詞に用いられた言葉だけじゃなく、今作は世界観自体がより濃く煮詰められたものなんだということが伝わってきます。KIRITO:そうですね。世の中に起きていることって、ひとつの単純な言葉じゃ言いきれないよねって。昔からそういう価値観を持っていることで、二極化させたコンセプトの作り方などをずっとやってきたと思うけど、今回は二極化だけじゃなくて、たとえば二次元的な縦軸・横軸だけじゃなく、三次元的なもうひとつの軸が加わったりしたし、“さらにもうひとつ加わるとどうなるんだろう?”というところで、次元のレイヤーというものを考えながら作っていきましたね。いろんなものをクロスさせていくと何が見えるんだろう?って。だから結果として、すごく難解なところに行ったなと。──同じく「A NEW BIBLE」では、“あの日描いた 願いが連なって現在(いま)が出来た”とありますが、人間の意志によって今が作られているという考え方はKIRITOさんの根本としてあるのかなと感じますね。KIRITO:たしかにその辺りは一貫してそういうコンセプトでやってきたと思うんですけど、ただ、自分としては単純にそういうことだけではなくて、もっと奥行きを持たせて考えていて。分かりやすく言うなら、たとえば“未来は自分が考えた通りになるんだよ”という言い方をすれば、それは受け取る人によってはすごくポジティヴに捉えて、“あ、やっぱり望めば望んだ通りの未来が来るんだ”みたいな前向きなメッセージに聞こえると思うんです。だけど、やっぱりそれは、言ってみたら量子論なんですよ。──はい。KIRITO:さっきも言ったように、本来は良い未来も悪い未来も、あなたが意識を持ってチョイスするまでは両方混在してるものなので。あなたがチョイスした時点で現実化するという繰り返しなんだって考えれば、それはまさに量子力学なんです。『シュレーディンガーの猫』(オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが1935年に発表した、猫を使った思考実験)というかね。観測するまではハッピーエンドもバッドエンドも両方とも在る。踏み込んで“それ”をチョイスした時点で現実が都度決まっていくんだって考えた時に、それを前向きなものとして捉える人もいれば、その一方で、どこまでが現実で、果たして実在しているものって何なんだろう?っていう恐怖感につながっていく人もいると思うんですね。──一見ポジティヴに見える歌詞も、人によってはそうではない場合もあると。KIRITO:ただ、できるだけポジティヴに捉えていこうという考えではあるんだけど。大事なのは、そういうことをイメージすることで作品に奥行きが生まれると思うんですよ。そこをどう仕掛けていくか、それが僕の表現の仕方の難解さのひとつではあるんだろうけど、それをやらなければ、そこにある言葉がただ陳腐なもので終わってしまうのかなと。そこでいろんな選択肢や奥行きなどがあるべきだし、“なぜそうなのか”っていうことを、人が表現しないようなやり方でレイヤーを重ねて表現していくということですよね。──そこは“CROSS”というテーマで制作していく中で、期せずして深いところまで入っていったような感覚もありますか?KIRITO:そうですね。その辺りの難解さは、作業を進めていく中で自分自身感じていきましたけど。──また、話は変わりますが、全体的にはKIRITOさんのナチュラルな歌声が多く聴ける作品でもあると感じました。KIRITO:やっぱりそこは自分のボーカルの特性というものを考えながらやっているので。ただ、そういったアプローチをみせる中でも、ボーカリストとしてはどれだけ幅を広げていけるのかというチャレンジはしてますけど。聴く人によってどの部分が好きなのか、好みはいろいろあるんでしょうけどね。──リードトラックが「瓦礫の花」だったこともそう感じた理由のひとつかなと思いますが、この曲を先行して発表した理由はどういったところからだったんです?KIRITO:アルバムにはヘヴィな曲もあれば、メロディの立った歌に特化した曲もあるのは当然ですけど、前作や前々作では結構ヘヴィでハードなものを突き詰めていった流れがありましたから。今回は「瓦礫の花」みたいな曲をリードトラックにしたら驚きもあるだろうし、アルバムへの想像が膨らむだろうと。いずれにしても、どういう曲を持ってきたとしてもアルバムの全体像は見えないんですけどね。──では、特段今が優しいKIRITOさんを打ち出していくモードだったというわけではないんですね。KIRITO:そうですね。というか、そういう優しい部分も昔からあります。──ええ、もちろんそれは知ってます(笑)。KIRITO:ははは。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──そして別の世界線という部分で、10月に開催された<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->の話題も。7年前の<ANDROGYNOS>の時とは違う余韻が自分の中に生まれているんですが、実際にやる前とやった後とでは、KIRITOさんの中で気持ちの変化は生まれました?KIRITO:どうだったかな……でも、大変なことだったというのはたしかですね。イベントをやること自体は決められるけど、実際にそれが成功するのかどうか。観た人みんなが満足するようなところまで持っていけるのかどうかは、本当に必死になってやらないと分からないことなので。そこに向けて必死だったし、俯瞰できる余裕もなかったですね。やっぱり7年間やっていないもの、PIERROTを、そのレベルまで短時間で持っていくというのは大変なことなので。──また、ライバルと称されるDIR EN GREYに対する、リスペクトを含む友好的なコミュニケーションをオープンにしていたことも印象的で、こんな世界線があったのかって感動するものがあったんです。そういったところに至ったのは、やはり時間を重ねたことが大きいですか。KIRITO:ええ、それもあると思いますよ。それで、時間が経過するということは、決断して生きていっているということだと思ってるので……決断するということは、量子論的に言えば観測することと同義だと思うんです。決断する、いわゆる観測する時点で、未来であり世界線というのは無限に分かれていくものだから、それをチョイスしたか/しなかったというだけで、どちらかが消えるものではなくて。だからこそ、さっき言ってた一見難解な話というものにも説明がつくし、そこでひとつストーリーとして作れるんじゃないかと。PIERROTをやることも<ANDROGYNOS>をやることも、自分が生きてきた中での世界線のひとつですよね。──そういうことになりますね。KIRITO:PIERROTに関して言うなら、解散した上で、そこからどうしてきたのかという時間軸の世界線を僕は現実に体現してるわけだけど、解散していない世界線だって、解散した時点で“在る”んですよね。決断することによって世界線が無限に分かれてきた。それが見えたかどうかは関係なくて、確実に在るものが、どのように、つぎはぎ的につながっていくのか…。今はそれぞれに分かれていた、現実にあり得た選択肢を、どうつなげて、どうクロスオーバーさせていくかが僕のテーマになっている。その一端を表現しているのがソロのアルバムではあるけど、同時にPIERROTをこういう形でやったことも当然意味があるし、いろんなものに意味があるんですよ。──なるほど。KIRITO:PIERROTとDIR EN GREYが交わることもそう。あの時に最後のMCを任されたというところで、ある程度自分なりの解釈を話したんですね。DIR EN GREYという存在がいて、なぜこれだけの時間を経てPIERROTとツーマンという形でやらせてもらえることになったのかっていうところも、いろんな解釈があると思うんです。対照的だとは思うんですよね、PIERROTはある時点で止まることを決断して、DIR EN GREYは止まらずにやってきた。対照的な世界線をチョイスしたんだけれども、そんな両者が再び交わるというのはどういうことなのかをすごく考えたんですよ。過去に僕が選んだ世界線はこっちだけど、僕が選ばなかった世界線があるなら、“こういうこと”なのかもしれない。だから……というのは、僕の勝手な解釈だけど、時代を経て2つのバンドが交わったのはそういう理由なのかなと。対照的なこの2バンドが、何で肩を並べて同じステージに立てるのか。僕の中での“世界線とは何か”、“交わる次元とは何か”ってことを考えると、妙なリンクをし始めるというかね。──観測されなかったままになっていた可能性があったことを考えれば、DIR EN GREYとPIERROTが交わったことはやはり奇跡的ですね。KIRITO:ええ、面白いタイミングで交わるポイントが来るんだなって思いますね。自分なりに解釈することでストーリーが生まれるし、そのストーリーをどう作品やパフォーマンスに活かしていくか、そこで感じてもらえることがあるんだろうかと考えたりするんですけど、それを楽しんでもらえたらいいなと。──今回の<ANDROGYNOS>を経て2025年2月にはPIERROTとしてのワンマンがありますが、過去のどの時期の復活とも心持ちは違ったりしますか?KIRITO:うーん……共通していることは、決まったからにはしっかりとやろうっていうことですね。もちろんそこにいろんな想いはあるんですよ。ただ、実際にやる前からどうこうって説明くさくしたり、自分自身もそういう腹構えで臨むと邪魔じゃないですか。観る側にも、終わった後でいろいろと感じてもらうものだと思うので。実際に<ANDROGYNOS>も、終わってから感じてもらえたことってすごく多かったと思うんですよ。──たしかにそうでしたね。KIRITO:<ANDROGYNOS>が開催される前に、ただ単純に、また再びバチバチやり合うというところに興奮して楽しんでもらうのはそれでいいんです。だけど僕は最後の締め括りとして、僕が考える戦争とは何なのかとか、世界線が交わるとはどういうことなのかを話したじゃないですか。そういう話の細かいところは、その後の自分のソロの作品で表現するわけですけど、そうやって点と点が全部つながった時に初めて感じてもらえるものもあるから、やる前にあれこれ言わなくていいんじゃないかなと思うんですよね。やった後にいろいろと感じてもらうことは当然あるから。ただひとつ言っておくと、ここで何も話さないからといって、淡々と“決まったからただやりますよ”ってことではないわけで。そんな適当にアリーナクラスのライヴはできないですから。──分かりました。KIRITOさんは自身のライヴのMCで、「この先もみんなが驚くことをやっていくから」と常々言ってきてますが、そこはより加速していきそうですね。KIRITO:そう。楽しんでもらえるレベルでいろいろなことがありますよと。そこは段階を踏んでいくからこそ、みんなの心に“ああ…”って沁みる部分だと思ってます。なので、実際にその目で見てから感じるものがたくさんありますよ、とだけ言っておきます。取材・文◎早川洋介◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る